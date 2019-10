Sandra Fels

Brandenburg Der Brandenburger Sportclub (BSC) Süd 05 wird sich mit sofortiger Wirkung personell verändern. Die Oberliga-Mannschaft wird zukünftig nicht mehr von Trainer Özkan Gümüs trainiert. Der 42-Jährige gibt seine Position als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung an seinen Nachfolger ab. Er zieht somit die Konsequenzen aus den bisherigen Saisonverlauf.

"Der BSC Süd 05 hat in dieser Saison bislang nur fünf Punkte erreicht - ein Ergebnis, mit dem Trainer und Verein nicht zufrieden sein können. Wir haben uns deshalb mit Özkan Gümüs zusammengesetzt, die Probleme analysiert und sind im gegenseitigen Einvernehmen zu dem Ergebnis gekommen, die sportliche Zusammenarbeit zu beenden. Wir wollen auf der Trainerposition ein Signal setzen, auch wenn uns diese Entscheidung sehr schwer fällt. Wir wünschen Özkan Gümüs für seine Zukunft alles Gute. Ebenso wird Onur Demirkol sein Amt als sportlicher Leiter nicht mehr fortführen", sagte Präsident Peter Janeck über die Trennung von Özkan Gümüs und Onur Demirkol.

Trotz gemeinsamer erfolgreicher Zeiten darf man eben nicht den Blick für die derzeitige Situation und die aktuelle Realität verlieren. Nach der schlechten Vorsaison, in der die Klasse nur durch das Ausscheiden von Altlüdersdorf gehalten wurde, findet sich die Mannschaft in dieser Saison erneut in der unteren Tabellenregion wieder. Dazu kam noch das peinliche Pokal-Aus in der 2. Runde bei Grün-Weiß Lübben.

"Wir haben sehr lange Ruhe und Geduld gezeigt und großes Vertrauen in die Arbeit von Özkan Gümüs gesetzt. Unsere volle Loyalität hatte er zu jeder Zeit. Wir sind nun an einem Punkt angekommen, an dem wir aktiv werden müssen, da es trotz guter Voraussetzungen, nicht gelingt die Qualität umzusetzen. Die Leistungen der letzten Spiele ohne Punkte waren nur noch enttäuschend", teilte Janeck weiter mit.

Die Position des Chef-Trainers der Oberliga-Mannschaft übernimmt mit sofortiger Wirkung Mario Block, der schon zweimal das Amt an der Brielower Straße inne hatte, zuletzt bis Ende Mai 2013. Er trainierte dann beim Goslarer SC, Viktoria Berlin, FC Strausberg und zuletzt beim VfV Hildesheim, wo das Engagement Ende April 2017 endete. Seitdem leitet Block eine Fußballschule in Berlin, wo er auch seinen Wohnsitz hat.

"Mit ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen und ehrgeizigen Trainer, der unseren Verein bereits in der Vergangenheit als Trainer begleitet hat und unsere Vereinsphilosophie schon lange kennt und absolut mitträgt. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Team in allen Belangen nach vorne bringen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagte Peter Janeck zur Verpflichtung Mario Blocks.