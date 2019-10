OGA

Mühlenbeck (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Lindenallee in Mühlenbeck sind Unbekannte am Dienstagabend eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 18 und 19.30 Uhr. Die Einbrecher hätten auf dem umzäunten Grundstück zunächst die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet und dann Räume und Schränke durchsucht. Gestohlen wurde Schmuck. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf 500 Euro.