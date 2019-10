© Foto: GEPA pictures/ Andreas Pranter via www.imago-images.de

Brandenburg an der Havel Das Evangelische Jugendhaus "cafe contact" bietet in den Winterferien 2020 wieder seine traditionelle Skifreizeit nach Tschechien an.

Vom 1. bis 8. Februar können Kinder und Jugendliche von elf bis 17 Jahren wieder eine aufregende Woche erleben. Mit Kleinbussen geht es in den Ort Kraslice in der Nähe von Klingenthal. Dort angenommen, wird im großen Ferienhaus nach aufregenden Stunden auf den Pisten gemeinsam gekocht, gegessen, gespielt und mit viel Spaß der Tag ausklingen.

Die Fahrt kostet inklusive Reise im Kleinbus, Unterkunft und Vollverpflegung 200 Euro. Ski oder Snowboards können vor Ort ausgeliehen oder im Bus mitgenommen werden. Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Jugendhaus "cafe contact", Domlinden 23, bzw. telefonisch oder 03381/ 224230 oder per E-Mail an cafe.contact@t-online.de.