Nieder Neuendorf (MOZ) Ein blauer Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-DN 242 ist von einem Parkplatz in Nieder Neuendorf gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug am Montag gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Spandauer Allee abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 20 Uhr bemerkt. Das Auto wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, der Schaden mit rund 12 000 Euro angegeben.