René Wernitz

Potsdam (MOZ) Während der großen Flüchtlingswellen aus dem Nahen Osten und Afrika ging ein für Brandenburg maßgebliches Herkunftsland praktisch unter in der Berichterstattung. Das ist das nordkaukasische Tschetschenien, Teil der Russischen Föderation. Unter den 2.664 Personen, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 als Neuzugänge in der Zentralen Ausländerbehörde des Landes in Eisenhüttenstadt registriert wurden, waren 263 aus der Russischen Föderation bzw. aus Russland. So geht es aus einer Statistik des Innenministeriums hervor. Wieviele Tschetschenen sich darunterbefinden, ist unklar.

Wer indes mehr über das einigen aus Tschetschenien geflüchteten Menschen innewohnende Gefahrenpotential erfahren möchte, kann das im brandenburgischen Verfassungsschutzbericht 2018 recherchieren, der im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde. In diesem heißt es: "Bundesweit spielen die Tschetschenen in der islamistischen Szene eine untergeordnete Rolle. In Brandenburg hingegen stellen sie einen großen Teil des islamistischen Personenpotenzials dar, vor allem in der Kategorie der gewaltbereiten Islamisten."

Die hiesigen Verfassungsschützer beobachten die "Islamistische Nordkaukasische Szene" (INS), der in Brandenburg etwa 65 Personen zugerechnet werden und die die Russische Föderation ablehnt. Erläuternd heißt es im Bericht: "Oberstes Ziel ist die Unabhängigkeit, welche die Tschetschenen in zwei Kriegen zu erlangen beziehungsweise zu verteidigen suchten." Aufgrund weitgehender militärischer Machtlosigkeit versuche die INS ihre politischen Forderungen mittels terroristischer Anschläge durchzusetzen. Teile der Bewegung würden sich zum terroristischen "Islamischen Staat" und damit auch zur globalen islamistischen Agenda bekennen.

Ferner ist zu lesen: "Die in Brandenburg lebenden nordkaukasischen Islamisten zeichnen sich durch ein Netzwerk von Kenn- und Unterstützungsverhältnissen aus, das sich bis nach Syrien zum IS erstreckt. Einige Nordkaukasier sind in die Krisengebiete ausgereist, um sich vor Ort dem IS anzuschließen. Andere betätigen sich als Schleuser, um weitere Anhänger der Organisation ins Land zu bringen oder schlichtweg Geldmittel zu akquirieren. Zudem gibt es eindeutige Belege, dass ausländische terroristische Organisationen durch Kämpfer, Logistik und Finanzen unterstützt werden."

Laut Verfassungsschutzbericht leben in Brandenburg gegenwärtig schätzungsweise 6.000 Tschetschenen als Migranten. Betont wird: "Nur etwa 7 Prozent werden als Geflüchtete anerkannt, dennoch ist nur ein geringer Anteil in die Heimat zurückgekehrt." Das oftmals an traditionellen Strukturen ausgerichtete Gesellschaftsverständnis hindere die Integration, und die schlechte Bleibeperspektive führe teils zu Frustration. "Diese zeigt sich in Brandenburg durch gewaltsame Auseinandersetzungen mit anderen Asylbewerbern bis hin zu Sympathien für extremistische Bestrebungen. Während die ältere Generation immer noch an der Vorstellung eines unabhängigen Tschetschenien festhält, zeigt sich bei den jüngeren Tschetschenen eine Umorientierung zu salafistischen Ideologien, meist in Richtung des IS."