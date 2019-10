Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) wird beim Vorlesetag am 15. November aus Sarah Kuttners Roman "Kurt" lesen. Das ist insofern bemerkenswert, weil sich Laesicke und die populäre Autorin und Moderatorin bis vor Kurzem eigentlich nicht leiden konnten.

Im März hatte Kuttner selbst aus ihrem Buch, das in Oranienburg spielt, in der Stadtbibliothek vorgetragen. Laesicke wollte damals ein paar Worte sagen. Kuttner ließ aber weder ihn noch seinen Vater, Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke, zu Wort kommen und bügelte Wortmeldungen der beiden mit spitzen Bemerkungen ab.

Alexander Laesicke hatte sich danach in der Wochenzeitung "Die Zeit" revanchiert und Kuttners Roman dort als "belanglos wie Nachmittagsfernsehen" abgekanzelt. Kuttner rief danach via Twitter ihre Fans dazu auf, ihr Buch lieber nicht zu kaufen. Schließlich vertraue sie Laesickes Einschätzung. Der Bürgermeister wiederum bemerkte, dass Kuttner zwar austeilen, aber nicht einstecken könne.

Nun will er aus ihrem Buch lesen. Wie kommt es? "Letztlich haben wir uns in einem anschließenden Telefonat vertragen. Deswegen lese ich nun aus diesem Buch, in dem Oranienburg als Kulisse dient", erklärte Alexander Laesicke am Mittwoch.

Sarah Kuttner besitzt in der Gegend ein Wochenendgrundstück. Oranienburg ist in ihrem Roman Hintergrund für eine Geschichte, die mit dem tragischen Tod des kleinen Kurt ihren Anfang nimmt und sich zur Suche nach Halt, nach Familie, der Sehnsucht nach dem richtigen Ort und darüber, dass nichts davon planbar ist, entwickelt. Trotz aller Reflexionen über die tief empfundene Trauer und den Verlust ist es aber auch ein Roman, der das Leben, ja den ganz normalen Alltag in seiner Banalität – trotz solch eines Schicksalsschlages – feiert, nicht zuletzt eben in Oranienburg, heißt es in der Einladung zur Lesung.

Die Lesung des Bürgermeisters ist wie alle Lesungen zum Oranienburger Vorlesetag, der parallel zum bundesweiten Vorlesetag an rund 30 verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet, kostenfrei.

Ort der Lesung am Freitag, 15. November um 14 Uhr das Büro des Bürgermeisters im Schloss Oranienburg, Haus 1, Eingang Havelflügel, Raum 1.208. "Anmeldungen sind nicht nötig – einfach vorbeikommen und zuhören", teilte die Pressestelle des Rathauses am Mittwoch.