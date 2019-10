Th. Messerschmidt

Damsdorf (BRAWO) Halloween ist nicht mehr weit und Damsdorf startbereit für den schaurig-schönsten Gruselspaß im Revier. Doch bevor sich am 30. Oktober Hunderte Besucher zu den geführten Gruselwanderungen am Damsdorfer Moor (Fenn) aufmachen, wird in großer Gemeinschaft der Gruselschmuck gebastelt. Und alle können mitmachen!Ein Bochower Sponsor hat eigens für die Damsdorfer Grusel-Tradition Kürbisse angepflanzt und die Ernte – rund 300 Stück – zur Verfügung gestellt. Das passende Schnitzwerkzeug liegt vor Ort reichlich bereit, kann aber auch selbst mitgebracht werden. Alle sind willkommen, mitzuhelfen, aus dem Gemüse kleine Kunstwerke herzustellen. Bei Bedarf gibt es Anleitung und Tipps. Dazu wird gegrillt.

Die Kürbisse werden dann samt Teelichtern am kommenden Mittwoch entlang der Gruselstrecke rund ums Fenn aufgestellt. Denn an jenem 30. Oktober gibt es dort von 18 bis 21 Uhr wieder die großartigen Gruselwanderungen. Binnen 45 Minuten wird der Rundweg absolviert, wobei das diesjährige Thema "Hexen und Monster um den Damsdorfer Fenn" mit Leben erfüllt wird. Schaurige Geschichten werden erzählt und am Wegesrand muss stets mit durchaus gruseligen Gesellen wie Hexen, Dämonen und Geistern gerechnet werden.

Bereits um 17:30 Uhr startet ein Laternenumzug für die Kinder um den Sportplatz.

Die gut 500 Karten für die Wanderungen wurden im Vorverkauf ausgegeben und sind restlos vergriffen. Trotzdem lohnt der Weg zum Grusel-Warteplatz am Feuerwehrgerätehaus, auf dem bei Musik, Gegrilltem, Kübisköstlichkeiten, Schmalzstullen und wenn möglich beim Lagerfeuer fröhlich-gruselige Volksfeststimmung aufkommt – wenn nicht finstere Mächte wie im Vorjahr den Spaß mittels Unwetter verhindern. Halloweenverkleidungen sind gern gesehen. Und nicht selten werden noch zu viel erworbene Karten für die Gruselwanderungen angeboten.