Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Der Brandenburger Töpfermarkt gehört für viele Havelstädter genauso zum Herbst wie buntes Laub, Drachen steigen lassen oder Kastanien sammeln. Deshalb ist die Vorfreude auf die 22. Auflage des Marktes groß. 55 Aussteller kündigt Organisator Philipp Rudolf für dieses Jahr an – noch einmal drei mehr als im vergangenen Jahr. Zu finden sein werden sie am 2. und 3. November jeweils von 10-17 Uhr im und rund um das Kirchenschiff des Pauliklosters mit unterschiedlichsten Waren und Stilen: von Unikaten bis moderner Keramik bis hin zur klassischen Weihnachtsdeko finden die Besucher alles, was das Herz begehrt. Der Eintritt zum Töpfermarkt kostet wie in den Vorjahren 1,50 Euro, von denen ein Euro für einen Einkauf ab 15 Euro und 50 Cent für ein heißes Getränk, etwa den ersten Glühwein des Jahres, eingelöst werden können.