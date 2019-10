BRAWO

Golzow Unbekannte drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag gewaltsam in die Räume eines städtisches Bauhofs in der Straße der Freundschaft in Golzow ein. Sie entwendeten diverses Werkzeug und konnten danach unbemerkt entkommen.

Durch die Kriminaltechnik wurden am Dienstagmorgen vor Ort Spuren gesichert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.