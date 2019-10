Bärbel Kraemer

Bad Belzig Neben Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und Stadtverordnetenvorsteher Ingo Kampf (SPD) werden Anne Baaske (SPD), Jana Stephan (CDU), Angela Heyer (Die Linke), Lothar Lehmann (Freie Wählergemeinschaft), Klaus Gleisenring (Gewerbeverein/Wir vom Dorf) und Thomas Heuser (Bündnis 90/Grüne) der Jury angehören, die über die Vergabe des Förderpreises der Stadt Bad Belzig entscheidet.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss, jeweils einen Vertreter der Fraktionen in das Gremium zu entsenden. Die Jury soll, erstmals seit Bestehen des Preises, über die gesamte Legislaturperiode in dieser Zusammensetzung bestehen bleiben.

Ausgelobt wurde der Förderpreis im Jahr 2010, erstmals vergeben wurde er im Januar 2011 im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters. Die Würdigung hat sich seitdem zueinem mit Spannung erwarteten Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung zum Jahresauftakt entwickelt.

Sie verfolgt das Ziel, Menschen, Vereine und Institutionen zu ehren, die sich für die Stadt Bad Belzig verdient gemacht haben. Zehn Nominierungen für den Förderpreis 2020 sind nach Auskunft von Pressesprecherin Antje Schühlein aktuell bereits in der Verwaltung eingegangen.

Noch vor Jahresfrist wird die neu gebildete Jury unter Leitung von Bürgermeister Roland Leisegang zusammengetreten, und nach eingehender Beratung den Preisträger ermitteln.

In den Anfangsjahren war der Förderpreis noch auf 1.000 Euro dotiert. Seit 2017 wurde zusätzlich auch der zweit- und dritt platzierte Kandidat mit jeweils 500 Euro ausgezeichnet.

Die nächsten Neuerungen folgten 2018. Nachdem es bis dahin keinerlei schriftlich fixierte Auswahlkriterien gab, wurde eine fünf Punkte umfassende Richtlinie beschlossen, die die Entscheidungsfindung der Jury erleichtert und ihr zugleich eine größeren Ermessensspielraum einräumt. Unverändert blieb das zur Verfügung stehende Preisgeld in Höhe von insgesamt 2.000 Euro, dass durch die Jury seitdem individuell auf die drei Preisträger aufgeteilt werden kann.

Vorschläge für den Förderpreis der Stadt Bad Belzig können noch bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Die Vorschläge sind schriftlich - per E-Mail über ein Formblatt oder in Briefform - an die Verwaltungzu senden und erfordern jeweils eine Begründung. Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner der Stadt und der 14 Ortsteile, die jeweils einen Vorschlag unterbreiten können.

Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadt Bad Belzig.

Infokasten

Das sind die Gewinner des Förderpreises der Stadt Bad Belzig: Jugendfanfarenzug (2011),Helga und Günter Kästner (2012), Verein "Altes Haus" in Lütte (2013), Bad Belziger Festverein (2014), Hans-Dieter Irmer (2015), Verein Kulturland Fläming (2016), Bad Belziger Karnevalsverein (2017), Förderkreis Roederhof (2018), Klaus Pomp (2019)