Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Unter der Überschrift "Gesunde Ostalgie schadet nie!" hatte BRAWO zum anstehenden Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober aufgerufen, ein wenig in Erinnerungen zu kramen und Bleibendes ans Licht zu holen. Schließlich sind 40 Jahre DDR nicht spurlos vorübergegangen. Das Leben mag oft einfach gewesen sein und die Umstände nicht immer rosig, aber alle 17 Mio. DDR-Bürger hatten Möglichkeiten sich das Leben lebenswert zu gestalten.

Und sich heute gerne daran zu erinnern, hat mit einer Glorifizierung der DDR nichts zu tun. Es ist die eigene gelebte Geschichte. Und womöglich ist die Erinnerung sogar noch allgegenwärtig. Wo und wie haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ein Stückchen DDR bewahrt? Welches Ost-Produkt ist unverwüstlich oder Ihnen ans Herz gewachsen? Findet sich in Ihrem Wohnumfeld DDR-Typisches? Senden Sie uns Fotos und ein paar Zeilen Ihrer "DDR-Erinnerungsstücke" an redaktion-brb@brawo.de. Bis zum 30. Wende-Tag am 9. November wollen wir eine Fotogalerie auf www.brawo.de entstehen lassen und Erinnerungen via BRAWO teilen.

Bilderstrecke DDR-Erinnerungsstücke Bilderstrecke öffnen

Ganz viele DDR-Erinnerungsstücke hat J.-M. Stange aus Brandenburg an der Havel zu bieten. "Beim Lesen des Artikels fing es im Kopf gleich an zu arbeiten, was ich noch so alles in den Schränken habe. Zu den Gewürzen und Eierteigwaren fällt mir als Bemerkung nur ein, dass man die vielleicht noch essen kann, weil es da noch kein Mindesthaltbarkeitsdatum gab. Der Stereoradiorekorder war schwer zu bekommen und man musste 1540 Mark dabei haben, um ihn mit nach Hause nehmen zu dürfen. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, wie ich den Scheck ausgestellt habe.

Die beiden ‚Windmacher‘ bzw. Luftduschen (LD), wie sie genannt wurden, haben heute immer weniger zu tun, weil das Haupthaar zur Transparenz neigt. Dann gab es in der Schule mal ein Fach, was Wehrerziehung genannt wurde. Außer aus Muttis Strumpfhose eine einfache Schutzmaske zu basteln (im Ernst) wurde einem da auch beigebracht, sich mit dem Marschkompass im Gelände zu bewegen. Das doppelseitige Klebeband war kostbar, deshalb ist es auch noch vorhanden und in Originalverpackung. Nun noch eine Episode aus der Freizeit: hier konnte man Raummühle oder Supercode spielen. Supercode habe ich einmal mit einer Brieffreundschaft gespielt. Brief? Was war das doch gleich? Es dauerte jedenfalls und die Schokoriegel hießen damals noch ‚Bon‘ und ‚Fetzer‘..."