Märkisch-Oderland (MOZ) Pkw Audi gestohlen

Altlandsberg: Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen grauen Audi von einem Grundstück Am Röthesee entwendet. Die Polizei fahndet nach dem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen BS-CR 9851 ein. Schaden: rund 40.000 Euro.

Pkw BMW verschwunden

Hönow: Am Dienstagmorgen zwischen 6 und 9 Uhr ist aus der Bogenstraße ein BMW mit dem amtlichen Kennzeichen MOL-DZ200 verschwunden. Schaden: ca. 34.000 Euro.

Daimler-Lkw aufgetaucht

Hönow: In der Mehrower Straße hat die Polizei am Dienstag einen blauen Lkw Daimler gefunden, mit offenen Fenstern, ohne Kennzeichentafeln. Der Laster war in Thüringen als gestohlen gemeldet. Die Beamten informierten die Thüringer Kollegen.

Demontage misslungen

Strausberg: Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, von einem Am Annatal abgestellten Pkw Mercedes ein vorderes Blinklicht zu demontieren.