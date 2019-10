Judith Melzer-Voigt

Gildenhall (MOZ) Jens Müller hat in der Vergangenheit schon viele ungewöhnliche Anfragen erhalten: Manche Kunden wollten eine Wikinger-Fackel für den Garten, andere ein Motorrad, das durch Flammen erhellt wird. Dass sich Fußball-Fans bei ihm melden, ist für den Metallgestalter nicht ungewöhnlich. Die Anfrage eines Anhängers des Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat nun aber weitreichende Folgen für den Gildenhaller.

Der Auftrag zur Union-Fackel war einer, wie Müller ihn regelmäßig bekommt: Ein Fußball-Fan aus der Region wollte von dem Gildenhaller einer Feuerstelle mit Union-Logo gestaltet bekommen. Müller tat das, was er in solchen Fällen immer macht: Er ließ den Auftraggeber einen Einzellizenzvertrag ausfüllen, der dann an den Bundesligisten geschickt wurde. "Wir wollen ja auf keinen Fall gegen Lizenzvereinbarungen verstoßen", erklärt Jens Müller. Sollte er das Logo eines Vereins oder auch einer Band nutzen, ohne vorher dafür die Lizenz bekommen zu haben, kann ihn das Ärger einbringen und richtig teuer werden. Daher sichert sich der Gildenhaller mit Einzellizenzverträgen ab. "Wir versichern damit, dass wir das Logo nicht ohne Erlaubnis weiterhin nutzen", erklärt er.

Der Union-Fan hat besagte Einzellizenz erhalten. Jens Müller befand sich gerade auf dem Weg zu einer Messe, als er einen Anruf erhielt. Am anderen Ende war die Marketing-Abteilung des Bundesligisten. "Der Club war begeistert von der Idee der Union-Fackeln", beschreibt Müller. "Sie fragen uns, ob wir uns vorstellen könnten, Fackeln und Feuerstellen für den Verein herzustellen – exklusiv mit Lizenzvertrag."

Gespräche auf Augenhöhe

Die Verhandlungen haben auf Augenhöhe stattgefunden, erinnert sich der Gildenhaller. Der Metallgestalter und der Fußballverein sind sich schnell einig geworden. "Es war alles sehr partnerschaftlich." Jens Müller sprach mit den Unionern ganz genau ab, welche Produkte er künftig für sie herstellen wird: kleine Feuertonnen, Feuerkörbe sowie Feuerstellen. Das Logo darf dabei nicht verändert werden. Zwei Mitarbeiter in der Gildenhaller Firma kümmern sich aber nur um Personalisierungen – und die sind auch bei den Union-Fackeln möglich. "Für Uwe" darf ebenso weiterhin darauf stehen "Bester Fan" und andere Sprüche.

"So etwas wie mit dem 1. FC Union Berlin ist mir vorher noch nie passiert", sagt Jens Müller. Er hat in der Vergangenheit schon mal bei großen Fußballvereinen sein Glück versucht und nach einem Lizenzvertrag gefragt. Die ganz bekannten aus der ersten Bundesliga hätten aber entweder nicht geantwortet oder "horrende Vorstellungen" gehabt, was ihre finanzielle Beteiligung an dem Verkaufserlös angeht. Dass sich einmal ein Verein von sich aus bei ihm meldet und eine Lizenz anbietet, hätte Müller nicht erwartet.

Der Gildenhaller will sich und seine Produkte nun auch bei den großen Veranstaltungen des Clubs einbringen: dem Weihnachtssingen in der "Alten Försterei" zum Beispiel. "Da wird es natürlich etwas schwierig mit dem offenen Feuer", überlegt Müller. "Aber wir werden uns etwas überlegen."

Regionale Verbundenheit

Das Engagement für die Berliner ist eines, mit dem der Ruppiner Geschäftsmann gut leben kann. "Schließlich kommen wir aus einer Region." Das nun entstehende Vertrauensverhältnis werde sich sicher weiter entwickeln, ist Jens Müller überzeugt: "Ich muss ja jedes Produkt mit dem 1. FC Union Berlin abrechnen", erklärt er. Denn einen Lizenzaufschlag muss der Gildenhaller an den Verein abführen. "Der kommt ja dann direkt den Unionern zugute", so Müller. Die Produkte werden eine Preisspanne von 50 bis 350 Euro haben und auch im Fan-Shop erhältlich sein.

Mit den Jahren hat sich Metallgestalter Jens Müller ein Händlernetz aufgebaut. Die Union-Produkte werden nicht alle vertreiben dürfen. Die Händler, die in Berlin und Brandenburg ihre Steuern zahlen, sollen auch die Lizenzwaren vertreiben dürfen.

Alle, die sich ein Bild von den Union-Artikeln machen möchten, die Jens Müller in Gildenhall verkauft, haben bei den Weihnachtsmärkten, die bald in der Region starten, die Möglichkeit dazu. Wer so lange nicht mehr warten möchte, kann am zweiten November-Wochenende schon bei Müller vorbeischauen: Am Freitag, 8., und Sonnabend, 9. November, wird es in der Gildenhaller Allee 93 gemütliche Feuerabende geben. Von 13 bis 20 Uhr ist dann geöffnet. Am Sonntag, 10. November, können Interessierte dann von 13 bis 16 Uhr vor Ort vorbeischauen.