Harriet Stürmer

Finowfurt Auf der Autobahn 11 ist ein Wolf beim Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden.

Das Tier hatte am Dienstag kurz nach 9 Uhr die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Finowfurt und Lanke (Barnim) überquert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Fahrer eines Transporters befuhr die Autobahn in Richtung Berlin, als er mit dem Tier zusammenstieß. Ein Jäger konnte es als Wolf identifizieren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.