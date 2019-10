Alex Dames

Brandenburg Zunächst ein wenig enttäuscht um die verpasste Chance war die 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg kurz nach ihrer äußerst knappen 2:3- Niederlage beim zweiten Heimspiel der noch jungen Regionalligasaison gegen die USV Halle Hurricanes.Mit ein wenig Abstand überwiegt jedoch die Freude über den im Vorfeld nicht als sehr wahrscheinlich eingeschätzten Punktgewinn gegen einen starken Gegner.

Diese Spielstärke zeigte der Favorit dann auch gleich im ersten Satz, wo sie den Brandenburgerinnen mit 25:16 nur wenig Raum gaben, ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Es war offensichtlich, dass der VC Blau-Weiß nach drei spielfreien Wochen noch ein wenig neben sich stand.

In der Satzpause fand Trainer Michael Kozik dann anscheinend die richtigen Worte. Wie ausgewechselt agierten die Havelstädterinnen und drückten dem Spiel in den folgenden beiden Durchgängen ihren Stempel auf. Der sogenannte Brustlöser war sicher die starke Aufschlagserie von Mittelblockerin Frederike Schubert, die aus einer kleinen 4:2-Führung schließlich ein 12:2 machte und so ihr gesamtes Team mitriss.

Schnörkellos und mit viel Druck machte das Team nun einmal mehr deutlich, was in dieser Saison für den Aufsteiger möglich ist. Ganz nach dem Geschmack der 120 Zuschauer gingen die Sätze zwei und drei mit 25:19 und 25:21 spielerisch verdient an die Gastgeberinnen.

Der erfahrene Regionalligist aus Halle kam im vierten Spielabschnitt nun aber eindrucksvoll zurück und unterstrich, warum sie in dieser Saison zu den klaren Staffelfavoriten zählen. Hinzu kam, dass den Blau-Weißen wie schon im Eröffnungsdurchgang wenig gelang und ihnen zu viele vermeidbare Fehler unterliefen.

So fand diese kämpferische Partie schließlich erst im Entscheidungssatz ihren Sieger. Hier schenkten sich beide Kontrahenten nichts, warfen noch einmal alle verbliebenen Kräfte in die Partie. Zwei kleine Punktserien gleich zu Beginn brachten die Hallenserinnen auf die Gewinnerstraße, sodass der heimische VC Blau-Weiß nach mehr als zwei Stunden Spielzeit die bittere 2:3- Niederlage nicht mehr verhindern konnte.

"Ohne Wechselmöglichkeiten im Zuspiel und Mittelblock war es sehr schwer dem Druck der Angreifer aus Halle über die gesamte Spielzeit hinweg standzuhalten. In der Summe können wir mit dem erzielten Punkt aber zufrieden sein", so Trainer Michael Kozik nach der Partie.

Nach vier Spieltagen findet sich der VC Blau-Weiß mit sieben Punkten weiterhin in der oberen Tabellenhälfte wieder, was jedoch bei noch 16 ausstehenden Partien nur eine Momentaufnahme ist. Zur besten Spielerin des VC Blau-Weiß wurde zum zweiten Mal in der Saison Aussenangreiferin Eileen Heidepriem gewählt.

Schon in der kommenden Woche tritt dann die Mannschaft beim starken Mitaufsteiger vom Marzahner VC an, die sich mit drei Siegen aus fünf Spielen bislang auf dem dritten Platz befinden.

VC Blau-Weiß: Sophie Neuberger, Eileen Heidepriem, Anna Zehle, Lisa Alex, Victoria Saage, Ulrike Hönig, Juliane Weinhold, Frederike Schubert, Caroline Voigt, Saskia Böttger, Vanessa Smaka, Anja Seiler.