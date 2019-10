Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ab Montag können sich die Oranienburger Kaufland-Kunden entscheiden: Lassen sie sich die Pfandbons auszahlen oder spenden sie den Betrag für den Tierpark Germendorf? Nach zehn Jahren Pfandbon-Spenden von Edeka in Vehlefanz – die Zusammenarbeit endete im August – hofft Fördervereinschefin Sabine Stoge jetzt auf großzügige Kaufland-Kunden. Der Markt feiert am Donnerstag, 24. Oktober, ab 7 Uhr das Ende der Umbauphase. Bürgermeister und Kurfürstenpaar kommen zum Neustart. Auch der Tierpark mit seinem Förderverein präsentiert sich im neugestalteten Markt: von Donnerstag bis Sonnabend jeweils zwischen 9 und 17 Uhr und nochmals am darauffolgenden Wochenende mit einem Info-Stand, einem Tierparkquiz und einem Dinosaurier.

Der Förderverein unterstützt mit seinen Spendengeldern zum Beispiel den Erhalt der Gehege im Tierpark. Zuletzt wurden so das Schlangen- und das Affenhaus erneuert.