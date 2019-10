Annika Heuer

Nauen Am 5. November findet eine Lesung mit anschließendem Gespräch im Café am Stadtbad in Nauen statt. Es wird um Geschichten rund um das Thema Grenze, den Fall der Mauer und den Erlebnissen aus individueller Sicht gehen. Die Uckermärkerin Doreen Mechsner wird aus ihrem Buch "Wege" vorlesen, in dem es um Auswirkungen des Wandels für den Einzelnen geht und um Lebenswege, die sich neu ergaben. Außerdem wird der Nauener Klaus-Dieter Müller seine Erlebnisse als Reisender zwischen zwei Welten vortragen. Der folgende Gedankenaustausch mit den Zuhörern soll für eine lebendige Veranstaltung sorgen. Die Lesung beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.