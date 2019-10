René Wernitz

Rathenow (MOZ) Er beleidigte die Polizisten und setzte sich zur Wehr. Ein beim Einbruch auf frischer Tat erwischter Mann entpuppte sich als schlechter Verlierer.

Laut Polizeiangaben meldeten Zeugen in der Nacht zu Dienstag auffällige Lichter und Geräusche aus einem leerstehenden Haus in der Puschkinstraße in Rathenow. Dort war ein 19-Jähriger offenbar gerade dabei, sich am Inventar zu bedienen. Denn die eingesetzten Beamten fanden nicht nur den Einbrecher, sondern auch Heizkörper und abgetrennte Kabel, die wohl zum Abtransport bereit lagen.

Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand, wobei aber weder er noch die Polizisten verletzt wurden. Zudem beleidigte der Tatverdächtige die Beamten "noch heftig, woraufhin eine Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet wurde", wie es weiter heißt.