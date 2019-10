BRAWO

Brandenburg Zum Abschluss des Fontane-Jahres präsentiert das event-theater am Donnerstag, 7. November, noch einmal einen facettenreichen Abend rund um den märkischen Dichter. Los geht es mit einer Vernissage: Günter Dörhöfer, Vorsitzender des Fördervereins Schlosspark Plaue e.V. und Matthias Kühn, Geschäftsführer des Tourismusverbands Havelland e.V., präsentieren um 19 Uhr im Kinogang des Fontane Klubs "Fotos MITFontane". Zu sehen sind Bilder aus einem ereignisreichen Jubiläumsjahr, welches event-theater, Förderverein und Tourismusverband anlässlich des 200. Geburtstags Fontanes in vielfältiger Weise begingen. Darunter sind Veranstaltungshöhepunkte wie die "Kreuzfahrt MITFontane" (Brandenburger Klostersommer) oder Fotografien mit "Fontane 2.0" alias Hank Teufer, der in Sachen Fontane während des ganzen Jahres unterwegs war. Der Eintritt ist frei.