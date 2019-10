Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eine ungewöhnliche, aber zeitgemäße Kombination aus Kunst und Natur ist derzeit im Rathaus Birkenwerder zu sehen. Die Künstlerin Ute Spingler, bekannt als Eventmalerin, zeigt neue Bilder unter dem Titel "Wildkräuter im Sinnesrausch".

In der Tat berauschend sind ihre Bilder, die tanzende Figuren inmitten der gefährdeten Natur zeigen. Die elegante Mohn-Frau, bedeckt mit klatschmohnroten Blüten, tanzt mit Leichtigkeit ihre nervöse Unruhe weg. Genau das ist die Wirkung von Klatschmohn als Heilkraut. Anderes Beispiel: Da schweben die Löwenzahnfee und der Brennnesselmann fast nackt in sinnlicher Umarmung der Ekstase entgegen. Als Erklärung erfährt der Betrachter in einem kleinen Text, dass die Pollen der Brennnessel die Männlichkeit stärken. "Ich will nicht nur durch die Schönheit der tanzenden Wildkräuter die Menschen verzaubern, sondern auch das Geheimnis ihrer positiven Wirkung auf Körper und Geist zeigen", so Spingler. Das macht sie in Zusammenarbeit mit der Berliner Kräuterfee Simone Hornung, die zur Vernissage am Dienstagabend die Wirkung der Kräuter erläuterte. Beide wollen künftig auch Workshops zu diesem Thema anbieten.

"Es geht mir um die Natürlichkeit, die wertvollen Schätze vor der Haustür und den Erhalt unserer Umwelt", erklärt Ute Spingler ihre Motivation, den Schutz der Natur vor der Haustür mehr in den Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit zu stellen. Genau das hat Jürgen Lampe vom Umweltbeirat der Gemeinde begeistert, als er erste Skizzen von Ute Spingler sah. "Vor ein paar Jahren wurden Umweltschützer noch als ökologische Spinner abgetan, heute ist das Thema in der Bevölkerung angekommen." Er hofft, dass die Ausstellung zum Umdenken bei der Gartengestaltung führt.