Jürgen Liebezeit

Wensickendorf/Summt (MOZ) Einwohner aus Wensickendorf und dem Mühlenbecker Land haben eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für den Bau eines Radweges entlang der L 21 von Wensickendorf über Zühlsdorf nach Summt einsetzt. Gründungsmitglieder sind Peter Witte, Heinz Ließke und Joana Ohme. Die letzten beiden fungieren als Sprecher. Sie rufen zu einer dritten Fahrraddemonstration auf, die an diesen Sonnabend um 10.40 Uhr in Wensickendorf an der Feuerwache startet. Zehn Minuten später können sich die Zühlsdorfer anschließen. Gegen 11.30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Summt geplant, bevor es um 12.30 Uhr zurückgeht.

Die Bürgerinitiative hat ein Plakat gestaltet, das auf der Kundgebung enthüllt wird. "Dieses Plakat soll an der Landesstraße 21 stehen, bis der Radweg gebaut wird", teilt Joana Ohme für die Bürgerinitiative mit.

Die Demonstration wird von zahlreichen Parteien und Gruppen in beiden Gemeinden getragen.