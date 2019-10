Annika Heuer

Nauen Am 6. November findet die nächste Verkehrsteilnehmerschulung der Verkehrswacht Havelland e.V. in Nauen statt. Es werden zwei Veranstaltungen an diesem Tag durchgeführt, die erste beginnt 15 Uhr und die zweite 18 Uhr. Eine Veranstaltung dauert jeweils ca. 90 Minuten. Dabei werden die Grundsatzthemen Verhalten an der Bushaltestelle, Fahren im Kreisverkehr und den Behindertenparkplatz behandelt. Auf Teilnehmerwunsch können auch noch weitere Fragen beantwortet werden. Jeder Beteiligte erhält außerdem eine Teilnahmebescheinigung. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter 03321/744901 ist erwünscht.