Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Reiter mit Lanzen und edle Schwertkämpfer stürmen unter lauten Schlachtrufen das Tor zur Burg und befreien die entführte Prinzessin aus dem Turm. "Apropos, wo ist die Krone für die Edle?" Die Frage richtet Uwe Henneberg an sich selbst. "Die darf natürlich nicht fehlen. Wo gibt es denn so etwas, eine Prinzessin ohne Krone", sagt der Mann, der gerade eine Burg im Burghof der Beeskower Burg errichtet. Der 55-Jährige ist Initiator, Organisator und Veranstalter des mittelalterlichen Wollmarkts, der am Wochenende auf der Burg präsentiert wird und auch sonst sehr vielseitig.

Vor zwölf Jahren kehrt Uwe Henneberg Berlin den Rücken und zieht in die Region Oder-Spree: "Ich bin kein Mensch, der nur im Büro sitzen kann. Ohne frische Luft und körperliche Arbeit fühle ich mich nicht wohl." Früher war er Leistungssportler, hat gerungen, später entdeckte er das Bogenschießen für sich. Inzwischen bietet er dieses Erlebnis als Event bei Veranstaltungen und Märkten, aber auch in Schulen oder Arbeitsgemeinschaften an.

Vielseitig ist Trumpf

Darüber hinaus züchtet Henneberg Schafe. "Das hat sich ganz zufällig ergeben", sagt er und gerät ins Schwärmen. "130 Bergschafe stehen auf der Weide, bunt gemischt, in vielen Farben. Daraus ergibt sich ein hoher Wiedererkennungswert. Jedes Schaf hat seine farblichen Abzeichen." Auch seien die Tiere sehr anhänglich. Somit war die Idee zum Wollmarkt geboren: "Wolle ist ein fantastisches Naturprodukt, aber es wird meiner Meinung nach zu wenig beworben."

Die Kombination seiner Fähigkeiten und Interessen hat ihn in das Metier der "Mittelalter-Feste geführt. Inzwischen ist er seit 15 Jahren dabei, hat schon bei den "Titanen der Rennbahn" und beim Mittelalterspektakel auf der Zitadelle Spandau in Berlin mitgemischt. Nur im Winter sitzt Uwe Henneberg öfter im Büro, denn ganz nebenbei arbeitet der vielseitige Mann noch als Immobilienmakler.

Da wundert es schon nicht mehr, dass er sich die Burg, die er gerade zusammensetzt, selbst erdacht, konstruiert und eigenhändig gebaut hat. "Die Befreiung der Prinzessin wird ein Strategiespiel für Kinder. Das kommt immer sehr gut an und macht viel Spaß", so Henneberg, der den Kindern bei der Schlacht zur Seite steht.

Bei der Frage, was am Wochenende noch auf dem Programm steht, hüllt sich Henneberg in finsteres Schweigen. Nur sehr wenige Details kommen über seine Lippen, so der Tipp für Sparfüchse: "Alle die zum Wollmarkt kommen, können ohne gesonderte Bezahlung auch die Museen und Ausstellungen besuchen und umgekehrt."

Alles zu einem Preis

Besucher können sich auf eine Pferdeshow, Handwerkermarkt, Ritterkampf, Bogenschießen, Schafscheren, Feuershow und viele Mitmachaktionen für Kinder freuen. Darüber hinaus gibt es Schafe zu sehen und Wolle, verbunden mit Informationen, was sich aus diesem Naturprodukt alles machen lässt.

Die Musik im Stil Irish Folk kommt von der Band "Falkensang", ein Händlerpark zum Weihnachtsgeschenke-Shoppen ist organisiert, den Gummitierpokal gilt es zu gewinnen, genauso wie beim Bogenturnier den Preis des Bürgermeisters in Form von Gutscheinen. Mittelalterliche Spezialitäten tischt das Germanische Landhaus auf.

Mittelalterlicher Wollmarkt auf der Burg Beeskow am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.