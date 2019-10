Stephan Achilles

Falkensee "Seien sie ganz beruhigt, noch nie hat jemand unsere Schule als Linkshänder verlassen", versicherte ein Lehrer der Mutter von Hans Straßberg bei der Einschulung. Heute, im 80. Lebensjahr, schreibt und zeichnet Hans Straßberg immer noch mit links. Wie meisterhaft er das beherrscht, davon kann man sich in der sehenswerten Ausstellung mit dem Titel "In Linien eingebunden" im Museum Falkensee überzeugen.

Die Vernissage fand am Abend des 18. Oktober statt. Nach rhythmischem Auftakt durch sechs Musiker der Samba Percussionband "Terra Brasilis" eröffnete Museumsleiterin Gabriele Helbig die Veranstaltung. Eine kurze Einführung in das Schaffen des Künstlers gab Helmut Müller. "Straßberg zeichnet nach dem Leben", sagte der Berliner Grafiker. "Die Linie ist sein Ausdrucksträger. Abseits von Originalitätssucht baut er auf dem traditionellen Schaffen und der Kunst der Alten Meister auf. Nie existiert eine Linie als Selbstzweck, immer ist sie gegenstandsgebunden, aus der Beobachtung extrahiert."

Figuren und Landschaften sind die Motive der ausgestellten Werke. Viele Aktzeichnungen und Porträts sind zu sehen, Szenen aus dem Stadtleben sind stimmungsvoll dargestellt. Obwohl Zeichnungen mit Stift, Feder und Kreide vorherrschen, überzeugt Straßberg ebenso mit Radierungen, Aquarellen, Kupferstichen und Schwarzlinienschnitten.

Während der Ausstellungseröffnung gab es Gelegenheit zum Gespräch mit dem heute in Falkensee lebenden Künstler. Im Jahr 1939 in Berlin geboren, nahm Straßberg bereits in den 50er Jahren Mal- und Zeichenunterricht bei dem Kunstdozenten Curt Wild-Wall, mit dem ihn später eine lange Freundschaft verband. Es folgten ein Lehrerstudium und sieben Jahre Tätigkeit als Lehrer für Kunsterziehung, eine Anstellung als Mitarbeiter der Akademie der Künste der DDR und später bei den Staatlichen Museen zu Berlin. In den 70er Jahren absolvierte Straßberg ein dreijähriges Abendstudium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er sich u.a. intensiv mit der Arbeitsweise der Alten Meister, wie Albrecht Dürer und Martin Schongauer, beschäftigte. Neu erlernte Techniken - wie die Kaltnadelradierungen - fanden Eingang in Straßbergs Schaffen.

In der aktuellen Ausstellung in Falkensee haben viele dieser Radierungen einen würdigen Platz gefunden. "Ich beobachte gern Szenen im Alltag, z.B. in Straßencafés oder bei kulturellen Veranstaltungen", erklärte Hans Straßberg. Dabei werden mit einer Stahlnadel Linien und Motive in Metallplatten geritzt, wofür der Künstler nicht viel mehr als fünf bis zehn Minuten braucht. Eindrücke und Stimmungen gehen direkt in die Darstellung ein, weshalb Straßberg diese Ausdrucksform als seine unmittelbarste und privateste bezeichnet.

Die Ausstellung im Museum Falkensee ist dem 80. Geburtstag von Hans Straßberg gewidmet. Zu besuchen ist sie während der regulären Öffnungszeiten. Einige der Bilder können zu den ausliegenden Preisen erworben werden.