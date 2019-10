MOZ

Frankfurt Das Frankfurter Hallenbad ist erneut geschlossen worden, "aus technischen Gründen", wie an der Tür zur Schwimmhalle zu lesen ist.Ein Schwimmkurs des Eisenbahnersportvereins musste am Mittwochnachmittag ausfallen. Ein für den Abend geplanter Rettungsschwimmerlehrgang der Wasserwacht kann ebenfalls nicht stattfinden. Eine der Trainingsgruppen wurde angewiesen, die Schwimmhalle sofort zu verlassen, weil es auf die Elektrik tropft. Grund soll ein Riss im Becken sein. Mindestens bis Freitag wird die Schwimmhalle wohl geschlossen bleiben, hieß es vor Ort. Ein Ersatzteil sei bereits bestellt worden und soll am Freitag verbaut werden.

Zuletzt war die Schwimmhalle im August nach der jährlichen Sommersanierung aufgrund einer Havarie geschlossen worden. Aus dem Schwimmerbecken war damals Wasser ausgetreten und im Keller in einen Raum mit der Regel- und Messtechnik getropft. Bereits im vergangenen Herbst hatte die Stadt das Hallenbad schließen müssen, weil durch Haarrisse Wasser ausgetreten war.

Die Schwimmhalle gibt es seit ziemlich genau 50 Jahren – Eröffnung war am 4. Oktober 1969. Das letzte Mal wurde sie 1997 umfassend saniert.