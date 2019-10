Annika Heuer

Falkensee Ein Unfall mit fünf Verletzten ereignete sich am 22. Oktober am späten Abend auf der Kreuzung der Seegefelder Straße und der Seeburger Straße in Falkensee. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer hatte die Vorfahrt eines 57-jährigen Sprinterfahrers missachtet und war daraufhin mit ihm kollidiert. Der Peugeot drehte sich daraufhin, bis er in der Gegenrichtung zum Stillstand kam. Der Sprinter kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit dem Betonfundament der Brücke. Beide Fahrer sowie die drei Beifahrer des 18-jährigen wurden verletzt von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.