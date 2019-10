Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mit zweistündiger Verspätung ist am Mittwochnachmittag in Oranienburg eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe mit zwei mechanischen Zündern gesprengt worden. Der heftige Knall war in weiten Teilen der Stadt zu hören.

Was zunächst nach einem Routineeinsatz für Truppführer Heino Borchert und seine Kollegen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) aussah, wurde zwischenzeitlich zum riskanten Manöver. Gegen 12.30 Uhr war die Bombe schon für die Sprengung präpariert, die Zündung eingeleitet. Doch während der Countdown lief, musste die Sprengung abrupt abgebrochen werden. Denn anders als angenommen, lag noch keine Freigabe der zuständigen Luftfahrtbehörde vor. Was war passiert? Das städtische Ordnungsamt hatte die Sprengung am Dienstag angezeigt. Bei der routinemäßigen Abfrage, ob der Luftraum wie geplant gesperrt sei, stellte sich heraus, dass die Luftfahrtbehörde nicht Bescheid wusste. Kurzfristig wurde eine Sperrung des Luftraumes für Kleinflugzeuge mit einer Flughöhe bis 500 Meter angeordnet. Das bedeutete für die Sprengmeister nicht nur eine Zwangspause, sie mussten auch die komplette Sprengvorrichtung an der Bombe wieder demontieren, neu installieren und programmieren. "Solche Manöver sind sehr riskant", zeigte sich Truppführer Borchert unerfreut über Panne. "Wir haben das Fax rechtzeitig abgeschickt und auch eine Sendebestätigung erhalten. Warum sie dennoch nicht vorlag, müssen wir nun klären", sagte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé.

Die zwei Meter tiefliegende Bombe war zufällig von Pilzsammlern gefunden worden. Laut Borchert war sie zum Teil schon freigelegt. Er vermutet, dass Hobbysucher sie ausgegraben haben, den Fund aber nicht wie vorgeschrieben gemeldet haben. Der Fundort der Bombe überraschte Borchert nicht. "Hier hatte die SS im Zweiten Weltkrieg ein Depot und eine Nachrichtenstation. Sie sind stark bombardiert worden."

Die Bombensprengung hat zwar keine größeren Evakuierungen in der Stadt zur Folge gehabt. Einige Unternehmen im Gewerbepark Nord stellte aber vor allem die zweistündige Verzögerung der Sprengung eine Belastung dar. Beim Folienhersteller Orafol konnte der Schichtwechsel um 14 Uhr nicht wie geplant erfolgen. Die Frühschicht durfte das Gelände nicht verlassen, die Spätschicht es nicht betreten. Bereits zwei Stunden zuvor mussten anderthalb Produktionshallen und die Hauptverwaltung des Unternehmens geschlossen werden. Das Unternehmen rechnet mit einem Schaden durch den teilweisen Produktionsausfall, wie Sprecherin Katja Hallbauer auf Nachfrage am Mittwoch mitteilte. Die Höhe aber sei noch nicht abzuschätzen. Die Absprachen mit den Behörden im Vorfeld der Evakuierung nannte Hallbauer problemlos. Das Unternehmen sei über den Bombenfund und die bevorstehende Sprengung informiert worden. "Wir haben ein gutes Verhältnis zur Stadt."

Einen größeren Umsatzeinbruch beklagte Markus Hußner, der Chef des Recyclingunternehmens Ernst gegenüber von Orafol. "Als es länger dauerte, wollten viele Kunden nicht warten und sind woanders hingefahren. Statt 150 konnten wir heute vielleicht 70 Kunden bedienen. Das trifft uns schon." Hußner beklagte die kurzfristige Evakuierung. "Wir konnten viele Termine nicht mehr rechtzeitig absagen. Ein bisschen mehr Vorlauf wäre schon hilfreich gewesen." Vor allem am Nachmittag gab es in der Orafolstraße längeren Stau. Ein Senior fuhr an der Sperrkreisgrenze einen Polizisten an, der aber nicht verletzt wurde. Der betagte Autofahrer kam mit einem klärenden Gespräch davon.