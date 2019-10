OGA

Ortsmarke Die Havellandautobahn GmbH nutzt die Vollsperrung der A 24 ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, um weitere Arbeiten zu beginnen: Bereits ab Freitagabend werden an der Anschlussstelle Neuruppin gleich die Auf- und Abfahrtrampen in Richtung Berlin erneuert. Die Einschränkung gilt bis zum 20. Dezember, 12 Uhr. Bis dahin wird es nicht möglich sein, dort in Richtung Berlin auf die Autobahn zu fahren. Eigentlich war diese Sperrung erst ab dem 4. November vorgesehen, wurde nun aber kurzfristig vorgezogen. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die offizielle Strecke führt über Lüchfeld und Manker zur Anschlussstelle Neuruppin Süd.

Der Landesbetrieb Straßewesen teilte am Mittwoch außerdem mit, dass ab Freitag die Kreuzung L16 und L18 am Neuruppiner Kuhburgsberg komplett gesperrt wird. Dort muss die Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. Bisher konnte aus Richtung Storbeck an dieser Stelle noch nach Kunsterspring – und umgekehrt – abgebogen. Die Umleitung führt nun von Bechlin über die Kreisstraße nach Darritz, von dort zur L 18 und über Katerbow in Richtung Rägelin. Von Rägelin müssen Autofahrer dann über Frankendorfbis zum Anschluss an die L 16 fahren. Ab dem 31. Oktober soll der Knotenpunkt wieder frei befahrbar sein. Ab 1. November werden aber noch Restarbeiten erledigt. Dafür wird eine Tagesbaustelle mit halbseitiger Sperrung eingerichtet.