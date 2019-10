Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum letzten Mal besteht an diesem Sonntag die Möglichkeit, sich das Projekt "Wohnmaschine", das im Rahmen der aktuellen Bauhaus-Ausstellung eingerichtet worden ist, anzusehen. Dahinter verbirgt sich eine künstlerische Installation aus industriell hergestellten Alltagsgegenständen aus der DDR, die eines eint: das Farbentrio des Bauhauses. Die Gegenstände wie Möbel und elektrische Haushaltsgeräte sind entweder rot, gelb oder blau. Besichtigt werden kann die Installation in einer Wohnung im Haus An der Holzwolle 27. Geöffnet ist die Wohnung am Sonntag von 11 Uhr bis um 17 Uhr, danach wird die Installation abgebaut.

Städtebau im Osten als Thema

Noch bis in den Januar hinein besichtigt werden kann dagegen die eigentliche Sonderausstellung zum Bauhaus im Dok-Zentrum für DDR-Alltagskultur, die den Titel "Alltag formen! Bauhaus-Moderne in der DDR" trägt. Ein Besuch empfiehlt sich besonders an diesem Sonntag, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen beginnt um 13 Uhr eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung. Zum anderen hält der Hamburger Architekturhistoriker Jörn Düwel ab 14 Uhr einen Vortrag zum Thema "Moderne und Gegenmoderne in Architektur und Städtebau: Stalinstadt und weitere Beispiele. Das Bauhaus in der Kultur- und Gesellschaftspolitik der SBZ/DDR".

Öffnungszeiten: Die bis So, 11 bis 17 Uhr