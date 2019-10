Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Nach anfänglichem Zögern und verwirrenden Aussagen am zweiten Verhandlungstag hat der frühere Zühlsdorfer Tassilo K. vor dem Neuruppiner Landgericht jetzt doch unumwunden eingestanden, mit Drogen in großem Stil gehandelt zu haben. Auch sein Kompagnon, der Berliner Maximilian T., der vorübergehend Unterschlupf in Zühlsdorf gefunden hatte, räumte am Mittwoch in Neuruppin ein, mit Betäubungsmittel Geld verdient zu haben. Beide sagten auch, selber Drogen konsumiert zu haben.

Diese Geständnisse könnten dazu führen, dass die beiden Angeklagten eine geringere Haftstrafe bekommen. Denn beide haben in einem Deal mit dem Gericht vereinbart, dass bei einem "voll umfänglichen Geständnis" die Strafen nur zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren liegen würden. Die Höchststrafe für Drogenhandel in nicht geringen Mengen liegt bei sechs bis zehn Jahren. Auch die Haftbefehle sollen bei beiden außer Vollzug gesetzt werden. Tassilo K. und Maximilian T. sitzen seit Ende März in Untersuchungshaft und werden mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Dort werden ihnen die Fesseln allerdings abgenommen.

Drogenhaus zufällig entdeckt

Da beide eine Berliner Meldeadresse haben, hoffen sie, in der Hauptstadt ihre Strafe im offenen Vollzug verbüßen zu können. Das ist dort nach Angaben der Verteidiger üblich.

Auf die Schliche gekommen ist die Polizei den Zühlsdorfer Drogendealern durch Zufall. Denn eigentlich wurde das Haus in der Blumenaue durchsucht, weil von dort aus Falschgeld in Umlauf gebracht werden sollte. Euro-Blüten wurden nicht gefunden, dafür aber jede Menge Drogen. Die Beamten entdeckten mehrere Kilogramm Haschisch und Cannabis mit unterschiedlichen Wirkungsgraden sowie einen Koffer mit mehr als 3 000 Tabletten. Die Ecstasy-Pillen hatten die Form und den Aufdruck eines Pik-Asses. Ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes bezeichnete vor Gericht die blauen Tabletten als "konsumfähig". Tatsächlich haben die beiden Angeklagten einige der Tabletten im Freundeskreis sowie in einem Club am Berliner Alexanderplatz verkauft. Stückpreis: fünf Euro.

Der ursprüngliche Vorwurf, dass in Zühlsdorf ein Drogenlabor unterhalten wurde, um die Pillen zu produzieren, wurde in der Anklage fallen gelassen. Es wurden zwar typische Zutaten wie Koffeinpulver und Alkohollösungen sowie Verpackungsmaterial, Waagen und Bräter in dem Haus sowie im Schuppen gefunden. Ob allerdings tatsächlich damit Drogen hergestellt worden sind, konnte nicht nachgewiesen werden. Tassilo K. gab lediglich zu, mit den Materialien experimentiert zu haben. Er sei aber von einem "Rudi", den er nicht näher kannte, bei der Bestellung der Zutaten reingelegt worden. Das Zeug sei wirkungslos gewesen. Die blauen Pik-Ass-Tabletten will er "Rudi" bei einer späteren, eher zufälligen Begegnung in Berlin aus dem Auto gestohlen haben. Mit dem Verkauf sollten die Schulden beglichen werden, die beim gescheiterten Einstieg in die Drogenproduktion entstanden sind.

Am Freitag werden die Plädoyers gehalten. Anschließend werden die Urteile erwartet. Ob das Gericht sich an dem Deal mit den Dealern hält, ist offen.