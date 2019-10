Kerstin Ewald

Woltersdorf (MOZ) Die Kinder der Woltersdorfer Grundschule am Weinberg sind am Mittwoch vor dem Unterricht von in leuchtenden Farben gekleideten Polizisten begrüßt worden.

Revierpolizist Torsten Prautsch und seine Kollegin Sandra Genschmar vom Bereich Prävention in Fürstenwalde sprachen mit Schülern und verteilten Reflektoren – darunter Teddyanhänger für den Ranzen und leuchtende an Arm oder Bein zu tragende Schnappbänder. Der Ortstermin, unterstützt von der Gemeinde Woltersdorf, stand im Rahmen der brandenburgweiten Aktion des "Netzwerk Verkehrssicherheit", die Schüler und Eltern an die Risiken der dunklen Jahreszeit erinnert. Am Donnerstag besuchen Präventionsspezialisten den Erkneraner Kirchvorplatz.