Fürstenwalde (MOZ) Sieben Bands, vier Konzerte – die 18. Fürstenwalder Jazztage starten am Sonnabend mit dem Jazzbandball. Die MOZ stellt die Künstler vorab vor. Heute: Gipsy Fire.

Melanie Bong – braunes Lockenmeer, die Stimme voll Sonne, Tochter eines Malers und einer Sängerin – bildet mit ihrer Formation Gipsy Fire den Abschluss der Fürstenwalder Jazztage. Am 10. November ist sie mit Lulo Reinhardt (Gitarre), Tony Lakatos (Saxophon), Tizian Jost (Piano), Eduardo Penz (Bass) und Bastian Jütte (Drums) im Dom zu erleben. Eine Mischung aus Jazz, Pop und lateinamerikanischen Klängen erwartet die Gäste. Feine Jazz-Harmonik, brasilianische Rhythmen und kraftvolle Gipsy-Gesänge ergeben den Sound von Gipsy Fire.

Melanie Bong wurde 1968 in München geboren, gründete mit 15 die Melanie Bong Crew, studierte an der Hochschule für Musik in Graz und lehrte nach Studienaufenthalten in New York unter anderem am Konservatorium in Innsbruck.

Gipsy Fire, 10. November, 17 Uhr, Dom Fürstenwalde, Tickets VVK 25, AK 29 Euro, www.fwkv.de