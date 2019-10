Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Heute ist in ganz Deutschland der Tag der Bibliotheken. Dieser wurde am 24. Oktober 1995 unter der Schirmherrschaft Richard von Weizsäckers ausgerufen. Seitdem machen an diesem Tag Bibliotheken auf ihre Rolle als Wissensspeicher, Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung aufmerksam – viele auch mit extra Veranstaltungen. Eine extra Lesung oder ähnliches findet in der Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt am heutigen Tag nicht statt, aber der Lesetempel im Linden-Zentrum hat geöffnet, und zwar von 9.30 Uhr bis 15 Uhr.

Das ist gar nicht selbstverständlich. Am Mittwoch beispielsweise bleibt die Bibliothek ganz geschlossen. Montags und dienstags hat sie nur noch am Nachmittag geöffnet. Und sonnabends sind Besuche nur an jedem zweiten Wochenende für je drei Stunden möglich. Ein Blick nach Guben? Dort ist die Bibliothek Montag bis Freitag von 9 bis 19.Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die seit dem vergangenen Sommer geltenden und verkürzten Öffnungszeiten in Eisenhüttenstadt sind eine Umstellung. Doch mit 3,98 Stellen, die auf fünf Mitarbeiter verteilt sind, geht nicht mehr. 2013 gab es noch neun Mitarbeiter auf 6,8 Stellen.

"Ich gehe immer sehr gern mit meiner Mama in die Bibliothek. Aber durch die jetzigen Öffnungszeiten kann ich nur noch selten mitkommen, weil ich das nicht schaffe. Dann geht meine Mama schnell in der Pause oder so", erzählt Ameline. Und das Mädchen hat aufgrund der geplanten weiteren Einsparungen und einer möglichen Verkleinerung auf eine Etage Sorgen: "Dann wird die Bibliothek bestimmt bald ganz zugemacht. Das wäre sehr schade für alle, die lesen wollen und nicht ständig Bücher kaufen können. Lesen ist doch wichtig." Ihr Vorschlag lautet: "Alle sollten dagegen protestieren, dass das passiert."

Jeremy geht zwar nur in die Bibliothek, wenn er Bücher für die Schule oder eine Hausarbeit braucht, aber der Zwölfjährige findet es gut, dass es die Einrichtung gibt. "Sonst müsste man sich ja vieles kaufen." Mit den Zeiten, da müsse man eben sehen, wie man es schafft. Für viele, die voll im Arbeitsleben stecken, ist der zeitliche Aspekt tatsächlich ein Problem. "Ich schaffe es eigentlich nur noch während der Arbeit", bestätigt Buchhändlerin Doreen Dehne.

Neuer Vorschlag im November?

400.000 Euro gibt die Stadt pro Jahr für die Bibliothek aus. Ab 2023 soll die Zahl auf 350.000.Euro schrumpfen. Wo gespart wird, ist noch nicht klar. Die Stadtverordneten hatten dem extern erarbeiteten Sparkonzept für Kulturstätten im Jahr 2016 zugestimmt. Und damit auch der Reduzierung der Bibliotheksfläche, weil sich damit Geld sparen ließe. Doch dieser Effekt dürfte sich in Grenzen halten. Mietet die Stadt nämlich nur noch weniger Fläche, geht die Miete dafür um einiges nach oben. Möglicherweise präsentiert die Stadt beim nächsten Kulturausschuss im November aber eine Lösung.