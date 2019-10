BRAWO

Brandenburg an der Havel Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Fotoclubs "Color und Schwarzweiß" der Volkshochschule Brandenburg an der Havel wird am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr zur Vernissage "Lebensfreude - Fotografie" in die Volkshochschule Brandenburg, Wredowplatz 1, eingeladen.

Der Fotoclub besteht seit 1994 und trifft sich wöchentlich, um Techniken des Fotografierens und der Bildgestaltung zu besprechen. Analoge und digitale Fotografie bestehen dabei nebeneinander. Ziel ist es, Fotos zu zeigen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen und zur Diskussion anregen. Die Ergebnisse der Arbeit werden dann in thematischen Fotoausstellungen, in öffentlichen Einrichtungen der Stadt sowie auch überregional, gezeigt.

Zu sehen ist eine Auswahl an Bildern, die unverfälscht demonstrieren, was der einzelne Bildautor gegenwärtig an eigenen Möglichkeiten des Fotografierens und der Bearbeitung und Entwicklung umzusetzen vermag. Die Ausstellung verfolgt daher kein geschlossenes Konzept. Jedes Bild steht in erster Linie für sich, quasi als Versuch, die Begeisterung von einzelnen Hobbyfotografen und zugleich das Wirken der Gemeinschaft des Fotoclubs zu demonstrieren.

Weitere Informationen: www.vhs-fotoclub94.de.