Cottbus (dpa) Gartenliebhaber, Weltenbummler, "Schlemmerhannes": Fürst Pückler war ein vielseitiger Mann. Sein Schloss und das Ensemble im Park sind beliebtes Ausflugsziel. Jetzt wird ein weiteres Gebäude fertig.

Im Cavalierhaus im Branitzer Park quartierte Fürst Pückler (1785–1871) einst Beamte und Gäste ein - nun ist die Sanierung des Gebäudes fast abgeschlossen und seine Eröffnung rückt näher. Nach Angaben der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz sind 70 Prozent saniert und restauriert.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Dort hat er auch seine letzte Ruhestätte in einer Erdpyramide in einem See gefunden. Das Cavalierhaus ist eines der zentralen Ensemblebauten unmittelbar neben dem Schloss. Im Jahre 1857/58 ließ Fürst Pückler den Wirtschaftsbau im neugotischen Stil zum Cavalierhaus umbauen.

Das Gebäude beherbetgt künftig ein Restaurant und eine Pension. Betrieben werden die beiden Bereiche vom Cottbuser Küchenmeister Tim Sillack. "Es wird ein Restaurant mit Stoffserviette, Fürst Pückler war ein Schlemmerhannes", sagte der 32-Jährige, der rund um den Globus kulinarische Erfahrungen sammelte und auch schon für Sterne- Köche kochte. Sein Ziel: Das Restaurant soll eines der besten in ganz Brandenburg werden. Er wolle hochwertige Küche anbieten, sagte Sillack. Auch selbstgemachtes Speiseeis "à la Pückler" werde nicht fehlen.

Die Sanierungsarbeiten hatten Anfang des Jahres begonnen und sollen im Dezember abgeschlossen sein. Fertiggestellt sind bislang das Dach, die Fassade und der Bauschmuck sowie die Rohbauarbeiten und ein Teil des Ausbaus im Innenbereich. Am Mittwoch wurde offiziell der Schriftzug am Gebäude angebracht. Das Land Brandenburg förderte die Sanierung mit 1,6 Millionen Euro.

In Anlehnung an den Reiseliebhaber Pückler soll es in der Pension des Cavalierhauses ein "englisches Zimmer", ein "Orient-Zimmer" und ein "Branitzer Zimmer" geben. Der Weltenbummler Pückler unternahm Reisen zu Fuß, in der Kutsche und mit der Eisenbahn. Inspiration für seinen Schlosspark holte sich der Fürst unter anderem in England.