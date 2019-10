Auf den Spuren Ehm Welks: Eckhard Kolle, Vorsitzender des Landkulturvereins Biesenbrow, führt Schüler der Ehm Welk-Oberschule und der Partnerschule aus Chojna zu Lebensstationen Ehm Welks in seinem Geburtsort. Am Grab der Schwester Elise erklärt er, warum eine Inschrift nachträglich weggemeißelt wurde. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Biesenbrow (MOZ) Harte Holzbänke, Schiefertafeln und Zeigestock, der auch gern mal zur Züchtigung unfolgsamer Schüler zweckentfremdet wurde, so einen Schulalltag möchten sich die Schüler der Ehm Welk-Oberschule Angermünde nicht vorstellen. Sie erleben gerade einen Schultag, der ihnen die Freiheit ermöglicht, außerhalb des Schulgebäudes auf Exkursion zu gehen, ein Projekt zu verwirklichen: Sie erforschen das Leben und Wirken des Namensgebers ihrer Schule in seinem Geburtsort, an der Stätte seiner Kindheit, die später sein literarisches Lebenswerk prägte.

Spurensuche in Biesenbrow

Gemeinsam mit Schülern der polnischen Partnerschule aus Chojna wollen sie zum 50. Geburtstag der Ehm Welk-Schule eine Ausstellung mit Fotografien und Zitaten aus seinen Werken gestalten. "Es ist ein freiwilliges Projekt im Kunstunterricht und mit der Foto-AG unserer Schule", erklärt Lehrerin Urte Kelm, die mit den Projektteilnehmern in Biesenbrow auf den Spuren Ehm Welks unterwegs ist.

Fachkundige Begleitung bietet Eckhard Kolle, Vorsitzender des Landkuturvereins Biesenbrow und absoluter Kenner der Ehm Welk-Biografie und seiner Bücher. Er führt die Schüler durch die Ausstellung in der ehemaligen Dorfschule, erzählt aus dem Leben des jungen Ehm Welk und dem Schulalltag um 1900. Hier können die Schüler einen Brief der Biesenbrower Kinder lesen, den sie 1949 zum 65. Geburtstag Ehm Welks nach Bad Doberan – sein damaliger Wohn- und Lebensort – schickten und ihn nach Biesenbrow einluden. Welk musste sich entschuldigen, weil er gerade an seinem inzwischen vierten Kummerow-Buch "Mein Land, das ferne leuchtet" schrieb, und lud als Dankeschön später die Biesenbrower Kinder zu einem Ferienaufenthalt nach Bad Doberan ein. Das daraus entstandene Gruppenbuch mit Berichten und Fotografien ist ebenfalls noch in der Biesenbrower Dorfschule erhalten, ebenso wie die Holzbänke und einige andere Utensilien. Mit einem Augenzwinkern erzählt Kolle seinen jungen Gästen, dass Ehm Welk nur acht Klassen absolvierte und trotzdem Professor wurde. Allerdings hörte er mit dem Lernen nach der Schule nie auf, wurde jüngster Chefredakteur, engagierte sich politisch und gründete die ersten Volkshochschulen.

Andere Zeiten, andere Sitten

Obwohl die meisten Ehm Welk-Schüler schon einiges wissen über den berühmten Schriftsteller und Namensgeber, so lernen sie hier viel Neues dazu. "Ich habe den Film die Heiden von Kummerow gesehen, aber ich bin zum ersten Mal hier in der Biesenbrower Dorfschule. Es ist wirklich interessant", gesteht Nick Skrzypek, der sich freiwillig für das Forschungsprojekt gemeldet hatte und nun eifrig mit dem Fotoapparat unterwegs ist. Mitschüler Nick Ahs aus Eberswalde ist erst seit Schuljahresbeginn an der Schule und Ehm Welk für ihn noch ziemlich unbekannt. Umso spannender findet er das Projekt. "Ist doch wichtig, dass man weiß, was der Name der Schule bedeutet." Eckhard Kolle schafft es, die Jungen und Mädchen neugierig zu machen, erzählt Anekdoten und Episoden aus Welks Leben, das sich in seinen Büchern wiederfindet. So liest er beim Rundgang durch das Dorf am sogenannten Insthausstall eine Passage aus dem Roman "Die Lebensuhr des Gotlieb Grambauer", in der erzählt wird, wie die Bewohner damals ihr "Geschäft" mit dem Gesicht zur Kirche und dem Po zum Haus verrichteten und währenddessen munter mit Passanten plauderten. Andere Zeiten, andere Sitten.