Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Geben das geplante Wohngebiet am Grünen Weg in Zehdenick gibt es keine grundsätzlichen Bedenken, wohl aber einige Hinweise der sogenannten Träger öffentlicher Belange. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass sich das bisher ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Plangebiet in der Trinkwasserschutzzone III befindet. Das hat unter anderem zur Folge, dass alternative Energiequellen wie Wärmepumpen dort nicht zulässig sind. Auch aus Sicht des Naturschutzes steht einer Bebauung mit Wohnhäusern grundsätzlich nichts entgegen, denn die Existenz von Zauneidechsen konnte nicht nachgewiesen werden. Ein möglicher Grund: Die dort gehaltenen Alpakas dürften die Reptilien verdrängt haben. So konnten sich auch keine seltene Gräser entwickeln. 15 Wohnbau-Grundstücke stehen damit schon bald für die Vermarktung durch einen privaten Anbieter zur Verfügung. Zulässig sind auf den jeweils 750 Quadratmeter großen Grundstücken zwei Vollgeschosse zuzüglich eines Dachgeschosses mit einer Gesamthöhe von bis zehn Metern. Der Vorhabenträger wird eine Ringstraße zur Erschließung bauen, die nach ihrer Fertigstellung aber privat bleiben soll. Nachdem die Stadtverordneten im Oktober 2018 die Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren beschlossen hatten, erfolgt bereits jetzt der Abwägungs- und Satzungsbeschluss.