MOZ

Grünheide (MOZ) Seit drei Jahren zählt die Beratung von Senioren zum Aufgabenfeld von Sandra Dorsch. Als Bernd Schlüter die Grünheider Rathausmannschaft als Amtsleiter für Familie, Bildung und Kultur verstärkte, bemerkte er das Fehlen einer Seniorenbeauftragten.

Immerhin gibt es mehr als 2000 Grünheider, die älter als 65 Jahre sind, was mehr als ein Viertel der Bevölkerung ausmacht. "Ich habe das Ressort gern übernommen", erinnert sich die heute 40-Jährige, die zuvor für Kita-Angelegenheiten zuständig und zeitweise als Standesbeamte tätig war. Nun widmet sie sich der jüngsten und der älteren Generation. "Ich helfe gern", sagt die Trebuserin, die 1996 in der Grünheider Verwaltung mit ihrer Ausbildung begann.

Das Angebot wird von den Senioren gern genutzt. "Viele kommen mit Formularen", erklärt Sandra Dorsch. Ob Steuerklärung, Pflegevollmacht oder Suche nach einem Sportverein, die Anfragen seien vielfältig. Zudem pflegt sie den Kontakt zum Seniorenbeirat. Sandra Dorsch wünscht sich, dass die älteren Grünheider noch mehr mitteilen, wo etwas klemmt, welche Schwachstellen es im Alltag gibt. "Sie haben ja einen anderen Blick auf die Dinge, andere Bedürfnisse und Ansprüche als ein junger Mensch."

Erste-Hilfe-Kurs angekündigt

Am Herzen liegen der Verwaltungsfachfrau außerdem Informationsangebote. Die gab es unter anderem schon zur Prävention vor Kriminalität und in Sachen Verkehrssicherheit. Für den 27. November ist ein Erste-Hilfe-Kurs im Rathaus angekündigt, für den 4. Dezember im Bürgerhaus Spreewerder. Ein Projekt, an dem die Seniorenbeauftragte außerdem arbeitet, ist ein Wegweiser. Die Broschüre, die in Kooperation mit der Koordinatorin vom Familienbündnis entsteht, soll zu Ehrenamtstag Anfang Dezember druckfrisch vorliegen und alles Wissenswerte für Grünheider Senioren beinhalten.