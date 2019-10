Thomas Pilz

Wolfsruh (MOZ) Genau ins Schwarze getroffen – das haben die Gäste der Handwerkskammer aus Potsdam mit ihrem Abstecher nach Wolfsruh: 70 Jahre alt wurde vor wenigen Wochen die in der Region bekannte und in dem kleinen Ortsteil von Großwoltersdorf beheimateten Malerfirma Gürtler. Für den Vizepräsidenten der Handwerkskammer (HWK), Burghard Ehlert, ein guter Anlass, dem erfolgreichen Traditionsunternehmen an diesem Mittwoch einen Besuch abzustatten – an seiner Seite Ralph Bührig, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Allerdings steht der Abstecher zu Malermeister Gürtler ohnehin auf dem Fahrplan der viermal pro Jahr stattfindenden Tour durch den Kammerbezirk.

Denn dies sei eine eine gute Gelegenheit, mit Handwerksmeistern ins Gespräch zu kommen, vor Ort bis ins Detail zu erfahren, wo sie der Schuh drückt, betont Ralph Bührig. Die beiden Gäste werden nicht enttäuscht. Gastgeber Heiko Gürtler und sein Vater, der Seniorchef Hans-Dieter Gürtler, erklären freimütig, was die Auftragserledigung hemmt, wo die Bürokratie für kleine Handwerksbetriebe Stolpersteine in den Weg legt, und wie schwer es sei, Nachwuchs zu gewinnen.

Zuverlässige Mitarbeiter

Erst einmal berichtet Senior Hans-Dieter, immerhin 76 Jahre alt, wie alles 1949 begann. Wie sein Vater damals das Unternehmen gründete, ohne Mitarbeiter und einen Anschluss an eine PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks). "Weil in Gransee einfach keine gegründet wurde", so Hans-Dieter Gürtler. Fünf Leute seien sie damals gewesen. Inzwischen hat sich die Mitarbeiterschaft auf rund zehn Fachkräfte eingepegelt. Alle mit gutem Ruf und mehrere von ihnen mit dem Bonus, seit ihrer Lehre, die sie bei Gürtler absolvierten, bei Gürtler zu arbeiten. "Einer ist 48 Jahre alt und ist seit seiner Lehre bei uns", freut sich Heiko Gürtler.

Wobei man Aufträge nördlich von Berlin, bei Oranienburg, aber auch im Raum Templin übernehme – eine Vielfalt von Tätigkeiten ausführend: Bodenbelag, Dämmarbeiten an Hausfassaden, aber auch die klassischen Malerarbeiten. "Wir haben zu zwei Dritteln öffentliche Auftraggeber", merkt Heiko Gürtler an.

Bürokratie ein Hemmschuh

Dass es aber genau in diesem Bereich immer problematischer werde, daraus macht Heiko Gürtler kein Hehl. Man befinde sich zwar in Sachen Auftragslage in einer guten Situation, "sozusagen Platzhirsch" sei man. Die Ausschreibungsunterlagen bei öffentlichen Aufträgen würden aber immer umfangreicher und komplizierter. In Zeiten des Klimawandels sowieso: "Wir arbeiten zwar noch häufig bei alten Gebäuden mit klassischem Dämmmaterial wie Mineralwolle, aber bei Neubauten und künftig generell wird es sehr hohe Anforderungen geben." Und dies schlage sich auch bei den Ausschreibungen nieder.

HWK-Vize Burghard Ehlert weiß zu berichten, dass viele Firmen in Berlin gar keine kleineren Aufträge für die öffentliche Hand mehr erledigten, weil der bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stehe. "Da kommt einfach keiner mehr", weiß Ehlert. Ralph Bührig ergänzt, es werde sogar noch schwieriger bei Ausschreibungsunterlagen. Weil die künftige Landesregierung voraussichtlich plane, dass Auftragnehmer in Ausschreibungsunterlagen die ökologische Nachhaltigkeit nachzuweisen haben. Umweltschutz sei äußerst wichtig, aber da werde ein monströser Aufwand auf die Handwerker zukommen, warnt Bührig, der versichert, man rede oft mit den politisch Verantwortlichen über derlei Probleme. Bislang aber, wie etwa beim Bürokratieabbau, offenbar vergeblich.

Fachkräftemangel sei ein weiteres, seit Jahren bekanntes Thema, auf das die HWK stets hinweise. Burghard Ehlert: "Wir wollen es erreichen, dass künftig bereits in Grundschulen für Handwerksberufe und ihre Attraktivität geworben wird, und dass nicht jedes Kind Abitur benötigt."

Heiko Gürtler, 53 Jahre alt, hört das gern. Die Nachfolge scheint aber schon gesichert. Sohn Patrick hat zwar Abi, zugleich aber auch seinen Malermeister-Brief in der Tasche.