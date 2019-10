Katharina Schmidt

Stettin (MOZ) Nicht nur die Queen darf mit einem Schwert ehren. Schwedts Stadtverordnetem Axel Reineke (Freie Wähler) wurde mit einem Wikingerschwert gedankt. Der Marschall der Woiwodschaft Westpommern Olgierd Tomasz Geblewicz überreichte höchstpersönlich das gute Stück, welches eine originalgetreue Replik des Wikingerschwerts ist, das 1910 beim Ausbaggern in Schwedt gefunden wurde.

Als Sippenchef der Schwedter Wikinger "Schwarzwölfe" förderte Reineke die deutsch-polnische Verständigung durch rege Teilnahme an der polnischen Geschichtsszene. In seiner Funktion als Stadtverordneter bot Reineke dem Marschall zudem eine Intensivierung der Kinder- und Jugendarbeit zwischen Schwedt und Stettin an. Seine Ehrung fand im Rahmen der Historischen Tage statt, die im ehemaligen Schloss der Stettiner Pommernherzöge veranstaltet wurden. Kostümierte Darsteller versetzten das Publikum zurück in die Vergangenheit – von der Wikingerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Die Historischen Tage wurden durch das Interreg-Programm ermöglicht und von Ministerpräsident Dietmar Woidke unterstützt.