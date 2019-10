Thomas Klemm

Wittstock Beim letzten Rennen in diesem Jahr kamen die Speedway-Fans noch einmal voll auf ihre Kosten. 750 Zuschauer zählte der MSC Wölfe Wittstock bei traditionellen "Race of the Night". Den Sieg beim "Rennen unter Flutlicht" fuhr mit Mathias Thörnblom ein Schwede ein. Als das Startband im Finale hochschnellte reagierte er am schnellsten, setzte sich eingangs der ersten Kurve in die Führungsposition und gab diese bis zum Einlauf nach vier Runden auch nicht mehr ab.

Positives Fazit trotz Absagen

MSC-Chef Frank Mauer resümierte: "Durch den späten Termin hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, ein Fahrerfeld voller Stars zu bieten. Wir haben daher auf ein junges Feld gesetzt. Leider gab es kurz vor dem Renntermin noch einige Absagen. Ersatz war da sehr schwer zu bekommen. Ich denke aber, die Zuschauer haben bei gutem Wetter und einem nicht zu kalten Abend ein spannendes Speedway-Rennen gesehen."

Die internationale Soloklasse zeigte dem Publikum 20 spannende Heats und einen Finallauf, dem der Schwede Thörnblom seinen Stempel aufdrückte. Aus deutscher Sicht standen im Finallauf der Stralsunder Tobias Busch (zuvor bester Punktesammler/14), Dominik Möser (13) und Lokalmatador Steven Mauer (12). Letztgenannter überzeugte an diesem Abend nicht nur mit seinem neuen Outfit, sondern auch mit einem ziemlich schnellen Speed. Dazu rollten die beiden polnischen Fahrer Marcin Nowak (11) und Marcin Kozcielski (10) und der Schwede Thörnblom (14) ans Startband. Thörnblom hatte in Heat sieben einen Punkt an Marcin Nowak abgegeben und damit die maximale Punktzahl von 15 verpasst. Ebenso wie Tobias Busch, der in Heat 9 gegen Thörnblom keine Chance hatte. Im Finale standen Thörnblom und Busch dann direkt nebeneinander am Startband. Busch hoffte dabei auf die innere Startbahn, um am besten wegzukommen, doch der Schwede erwischte den perfekten Start.

Viel Action boten die vier Seitenwagengespanne, die im Rahmenprogramm insgesamt viermal gegen einander antraten und mit ihren mitreisenden Drifts und Überholmanöver das Publikum begeisterten. Im vorletzten Lauf gab es eine kleine Kollision. Involviert war das spätere Siegerpaar. Es ging ohne Schäden weiter.