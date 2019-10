Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zum ersten Mal seit 1993 wurde die Synode, das höchste, zweimal jährlich zusammenkommende Gremium der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlautz in Oranienburg. "Damals war ich stellvertretender Synodalpräses", erinnert sich Pfarrer Arndt Farack. Diesmal hörte er dem Gottesdienst , der von seinem Kollegen Friedemann Humburg geleitet wurde, entspannt zu. Die gesamte Kirchenprominenz und damit sämtlichen Vorgesetzten des Geistlichen hatten sich versammelt.

Das besondere an dieser Synode: Zwei Bischöfe sind dabei. Denn Bischof Markus Dröge scheidet am 16. November nach zehn Jahren aus seinem Amt aus und wechselt in den Ruhestand. Sein Nachfolger, der bisherige Propst Christian Stäblein ist bereits seit April gewählt. In der Nicolaikirche war Stäblein zuletzt vor knapp einem Jahr als er an einer Diskussion über Werte in der Gesellschaft teilnahm.

Claudia Angladagis, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, sieht es als Ehre an, dass die Nicolaikirche für die Eröffnung der Synode ausgewählt wurde. "Oranienburg steht jetzt im Mittelpunkt des Interesses. Wir werden unser bestes geben", sagte sie. Um die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Gemeinden zu lenken, findet die Eröffnung in wechselnden Gemeinden der Landeskirche und ihren drei Sprengeln Berlin, Görlitz und Potsdam statt. Das Gremium tagt immer in der St.-Bärtholomäus-Kirche in Friedrichshain, wo sich auch das Evangelische Zentrum der Landeskirche und das Berliner Konsistorium, ihre oberste Verwaltungsbehörde befinden. Vielleicht erinnert sich die Synode einmal an die Nicolaikriche, wenn über Haushaltspläne und Zuwendungen diskutiert wird. In St. Nicolai muss das Mauerwerk erneuert werden. Kantor Markus Pfeiffer wünscht sich schon lange eine dem Raum angemessene größere Kirchenorgel.

Zum Gottesdienst überraschte der Kantor aber mit der Kirchenband und moderner Musik. Die Predigt hielt anlässlich des 30-jährigen Mauerfalljubiläums Pfarrer Thomas Jeutner von der Berliner Versöhnungsgemeinde, deren Kirche einst im Mauerstreifen stand und 1985 gesprengt wurde. An ihrer Stelle steht heute die Versöhnungskapelle, ein moderner Bau aus Lehm und Holz. Der Mauerfall steht auch auf der Tagesordnung der bis Sonnabend dauernden Synode

Eröffnet wurde die Versammlung nach dem Gottesdienst von Synodalpräses Sigrun Nennwerth. Sie forderte von der Kirche mehr Präsenz in der Öffentlichkeit – zum Beispiel durch eine Beteiligung an den Klimaschutzprotesten von Fridays for Future. Die Synodenleiterin überreichte auch die Paul-Gerhard-Medaille an zwei Ehrenamtliche aus Berlin und Potsdam für herausragendes Engagement in der Kirche.

Die Synode wählt am Freitag eine Nachfolgerin für den bisherigen Propst Christian Stäblein. Kandidatinnen sind die persönliche Referentin von Bischof Dröge, Barbara Hustedt, sowie Christina-Maria Bammel, Referatsleiterin für theologische Grundsatzfragen.

Vor dem Gottesdienst kamen die Synodalen zum Essen in der Unterkriche zusammen. Die Konfirmanden der Nicolaigemeinde nutzten die Möglichkeit und schüttelten Bischof Martin Dröge die Hand. Am 16. November wird er in der Berliner Marienkirche aus dem Amt verabschiedet und Christian Stäblein zum Bischof ernannt. Weil dann die Kirchenbänke geistlicher und politischer Prominenz vorbehalten sein werden, kann der Gottesdienst auch auf einer Leinwand im Berliner Dom verfolgt werden.