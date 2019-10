Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt und Słubice wollen sich für die übernächste Landesgartenschau (Laga) bewerben. Das Ziel findet sich im Maßnahmenplan für den gemeinsamen Handlungsplan, der den Stadtverordneten am Dienstag zuging. Sie sollen im Dezember darüber abstimmen.

Oberbürgermeister René Wilke bestätigte die Pläne. Sie stünden nicht in Konkurrenz zur angestrebten Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2029 – das Projekt ist ebenfalls weiter Teil des Maßnahmenplanes. Vielmehr solle sich beides im Idealfall ergänzen. Auch die 775-Jahrfeier in neun Jahren hat die Stadtspitze im Blick. "Es wäre eine perfekte Aneinanderreihung. Zunächst käme bei einer erfolgreichen Bewerbung die Landesgartenschau. Sie wertet die Stadt auf, bringt viel Aufmerksamkeit und viele Besucher. Dann hätten wir 2028 das Stadtjubiläum, das gestalterisch und von der Werbung von der Gartenschau profitieren würde. Beides wäre dann Bodenbereitung für 2029 und die Europäische Kulturhauptstadt – wenn es denn den Zuschlag dafür gibt", erklärte René Wilke.

Erst vor wenigen Tagen ging in der Partnerstadt Heilbronn die Bundesgartenschau zu Ende, 2,3 Millionen Besucher wurden gezählt. Zur Eröffnung im April waren auch Wilke und weitere Vertreter aus Frankfurt und Słubice an den Neckar gereist. Die Idee einer möglichen eigenen Bewerbung gab es damals schon. "Doch eine Buga wäre finanziell eine Nummer zu groß für uns", so der Oberbürgermeister. Eine Landesgartenschau hingegen sei "eine machbare Dimension, die uns auch bei der Stadtentwicklung weiterhilft". Alle bisherigen Ausrichterstädte (siehe Infokasten) hätten mit der Laga an Ausstrahlung gewonnen. Zuletzt Wittstock (Ostprignitz-Ruppin), wo sich am 6. Oktober die Tore der Landesgartenschau schlossen. Mit 300 000 Besuchern hatte der Veranstalter kalkuliert, 408 000 kamen. Rund 20 Millionen Euro wurden aus Eigen- und EU-Fördermitteln investiert. Das Geld floss unter anderem in den Freizeit- und Erholungspark und die Sanierung des Bahnhofs.

Der Ausrichter für die nächste Laga im Jahr 2022 steht mit Beelitz (Potsdam-Mittelmark) bereits fest. Die Spargelstadt hatte sich im Dezember 2017 in einem verkürzten Bewerbungsverfahren des Landwirtschaftsministeriums gegen Spremberg (Spree-Neiße) durchgesetzt. Beide Städte waren zuvor im Jahr 2015 an Wittstock gescheitert, ebenso wie Bad Freienwalde, Seelow und Zossen, die seinerzeit bereits in einem vorgeschalteten Interessenbekundungsverfahren ausschieden. Details zum übernächsten Ausrichtungstermin und Bewerbungsprozedere sind noch nicht bekannt.

Erfahrung mit Gartenschauen

Frankfurt hat durchaus Erfahrungen mit Gartenschauen. Der Europagarten war einer der Höhepunkte zur 750-Jahrfeier der Stadt im Jahr 2003, Herzstück des Projektes der Ziegenwerder. Der hinterließ damals zwar ein wirtschaftliches Defizit. Was jedoch blieb, ist die umgestaltete Oderinsel als Lieblingsausflugsziel vieler Frankfurter und Słubicer.

Die Pläne für eine Bewerbung als Kulturhauptstadt hatten beide Städte erst im Sommer verkündet. Der Titel für 2029 wird 2025 vergeben. Das Vorschlagsrecht liegt dann unter anderem bei Polen, die Bewerbung muss also vor allem von Słubice getragen werden. Um die Chancen zu erhöhen, wollen Frankfurt und Słubice die Bewerbung auf den deutsch-polnischen Grenzraum ausdehnen.