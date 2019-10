MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Montagabend einen Unfallfahrer stoppen. Gegen 22.20 Uhr meldete der Zeuge einen Verkehrsunfall in der Bergstraße. Dort war der Fahrer eines Renault gegen einen geparkten Ford gefahren. Statt aber anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt in Schlangenlinien fort und rammte ein weiteres geparktes Auto. Eintreffende Polizeibeamten konnten den 43-jährigen Fahrer vor Ort stellen und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Der Mann pustete einen Promillewert von 2,7. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, da er gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Streifenwagen brachten die Polizisten den Delinquenten zum Arzt, der eine Blutprobe entnahm. Anschließend fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit am Steuer an. Auch gegen die Halterin des Renault wird ermittelt, da sie dem 42-Jährigen ihren Wagen überließ.