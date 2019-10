MOZ

Groß Schönebeck (MOZ) Diebe haben am Dienstagnachmittag aus einem auf einem Parkplatz in einem Waldgebiet zwischen Groß Schönebeck und Eichhorst abgestellten Opel eine Tasche gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, hatten sie kurzerhand zwei Scheiben des Wagens eingeschlagen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Besitzer, der sein Autos kurz zuvor geparkt hatte und in der Nähe war, hatte einen Knall vernommen und noch gesehen, wie ein Mann in einen BMW stieg, der dann Richtung Eichhorst davonraste. Kurz zuvor hatten Diebe auf einem Waldweg zwischen Biesenthal und Sophienstädt ebenfalls eine Scheibe eines geparkten Mazda eingeschlagen und sich einen Rucksack aus dem Wageninneren gegriffen. Der Schaden liegt bei rund 450 Euro.