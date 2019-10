Andrea Linne

Panketal (MOZ) Panketal hat viele Kinder. Das wird sich in den kommenden Jahren zunächst nicht ändern. Deshalb sind große Investitionen gefragt. Ob der Neubau einer weiteren Grundschule samt Mensa und Turnhalle oder die Sanierung am Gesamtschulcampus – die Gemeinde braucht Millionen.

In dieser Woche bestimmt das Thema die aktuelle Sitzungsrunde der kommunalen Ausschüsse. Nicht alle Gedanken sind offenbar schon ausgetauscht, wie aufwallende Energieströme bei einigen Gemeindevertretern erahnen lassen.

Rein faktisch geht es derzeit darum, einen Errichterbeschluss für die neue Grundschule zu fassen. Dieser sei, so Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert am Mittwoch im Bildungsausschuss, mit dem Ministerium abgestimmt und enthält wichtige Eckdaten, um auch die Lehrerplanung aufzunehmen.

Heidehaus trifft Nerv vieler

Die Schule soll demnach dreizügig am Standort Elbestraße errichtet werden. Mit der Ausrichtung als Schule für gemeinsames Lernen werde zudem dem inklusiven Unterrichten Rechnung getragen. Ein Konzept beschließt später die Schulkonferenz, so Lehnert. Zur Ergänzung erhält die Schule einen Hort mit mindestens 240 Plätzen. Jeweils eine Schulklasse soll ab 2021/22 aufbauend mit Klasse 1 den Grundstein der Schülerschaft bilden, der weiter wächst, bis 2025/26 die Schule wirklich in Betrieb gehen kann.

25 Millionen Euro sind veranschlagt, noch wird mit der Eigentümerin der Fläche, der Kirche, verhandelt. Das wiederum ruft die CDU auf den Plan. Andreé Reschke und Olaf Petrasch kritisieren, dass der Standort Heidehaus, der sich in kommunaler Hand befindet, zu wenig beachtet wird. Sie wollen, so hieß es im Bauausschuss am Montag, vehement die Standortfrage für den Errichterbeschluss erweitern. Außerdem, so Reschke, sei die Gemeinde zu Sparsamkeit angehalten. Es gebe keine Wirtschaftlichkeitsprüfung. "Es fehlen die Zahlen", sagt Fraktionschef Reschke.

Das frühere Krankenhausgelände Heidehaus wieder in die Diskussion aufzunehmen – obwohl es viele Beschlüsse zu anderen Vorhaben gibt –, das lehnen zahlreiche Gemeindevertreter ab. Außerdem, so Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Die Grünen), wohnten zehn Prozent aller Panketaler am Pfingstberg. Dort sei der günstigste Standort. Die Erbpacht belaste aber den Haushalt, konterte Petrasch.

Am Ende empfahlen sowohl der Bauausschuss am Montag als auch der Sozialausschuss am Dienstag, den Errichterbeschluss zu fassen. Millionen werden auch am Standort Schönerlinder Straße in der Zukunft gebraucht. Um die Planungen anzuschieben, sollen 250 000 Euro in den Haushalt 2020 Eingang finden. In einer groben Berechnung, fußend auf aktuellen Erkenntnissen und Parametern, hat die Verwaltung eine Übersicht über die nötigen Investitionen erstellt. Demnach sind für mehr Sporthallenkapazitäten, mehr Mensaplätze, den Neubau des WAT-Gebäudes sowie Schulhofumgestaltungen und eine neue Heizung 17,5 Millionen Euro nötig. Obwohl an der Straße der Jugend eine neue Dreifelder-Turnhalle entsteht, reicht den umliegenden Schulen und Vereinen die Kapazität nicht aus. Eine neue Zweifeldhalle auf dem Campus sei daher sinnvoll und kostet allein etwa 4,6 Millionen Euro.

Für Kritik und eine Vertagung des Beschlusses hatte im Mai gesorgt, dass die Planungen fremd vergeben werden sollen. Die Verwaltung schafft es einfach nicht, weil so viele Projekte in der Pipeline sind. Ein neuer Hochbauer, der laut Personalplanung im Haushalt 2020 eingestellt werden soll, kann sich über Arbeit kaum beklagen.

Das sehen sowohl der Bau- als auch der Sozialausschuss ebenso. Beide Gremien stimmen mit großer Mehrheit zu, die Planungen voranzutreiben und dafür die nötigen Mittel bereitzustellen. Das letzte Wort hat die Gemeindevertretung am Montag um 19 Uhr.