Potsdam (MOZ) Bewaffnete Polizisten vor Synagogen und tonnenschwere Betonklötze rund um Weihnachtsmärkte wirken auf Passanten alles andere als beruhigend. Das kannte man aus eigenem Erleben bislang nur aus Urlaubsländern wie Ägypten oder der Türkei, wo Uniformierte mit Maschinenpistolen die Luxus-Hotels bewacht haben.

Inzwischen ist das in ähnlicher Form auch in Deutschland Gewohnheit und führt zu Misstrauen, auf dem Bahnsteig in der Großstadt, im Zug, im Fußballstadion. Wenn Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan J. Kramer jetzt durch die Blume dazu aufruft, Verhaltensauffällige aus der Nachbarschaft der Polizei zu melden, kann man das als Ohnmacht der Behörden bezeichnen, denn gerade hier in Ostdeutschland erinnert das an Methoden der Staatssicherheit. Und auch die Trefferquote dürfte gering sein. Denn die Erfahrung vergangener Anschläge lehrt, dass Straftäter in ihrem Umfeld meist nett, freundlich, zuvorkommend und unauffällig agiert haben.

Statt Denunziantentum zu fördern, sollte die Politik die Polizei durch Personal und Technik in die Lage versetzen, dass sie ihre Arbeit ohne Mithilfe der Nachbarschaft ordentlich machen kann und Straftäter ihr nicht immer einen Schritt voraus sind.