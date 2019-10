Cornelia Link-Adam

Letschin (MOZ) In der Gemeinde Letschin, genauer im Ortsteil Steintoch, wurde der Gemeindeverwaltung von Letschin am Dienstag ein Fundhund der Rasse Schäferhund gemeldet. Deren Mitarbeiterin Anette Kieling hofft nun mit der Veröffentlichung in der MOZ, dass das Tier möglichst schnell wieder zu seinem Besitzer zurück kommt. Die Schäferhündin hat schwarz-braunes Fell und trägt ein rotes Halsband. Wer seinen Hund vermisst, soll sich in der Ordnungsverwaltung der Gemeinde Letschin melden – auch erreichbar unter Tel. 033475-605915 oder -605921.