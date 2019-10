Jürgen Kern

Schwedt Am vorletzten Spieltag der Frauen-Kreisliga erlebten die gut einhundert Zuschauer eine spannende und temporeiche Partie, in die der VfB nach dem eindeutigen 5:1 im Pokal als klarer Favorit gegangen war.

Doch diesmal ließen sich die Schwedterinnen vom Angriffsdruck der Gäste nicht einschüchtern, gingen selbst in die Offensive. Zsana Drawe hatte in der zweiten Minute schon die erste Möglichkeit. Und zwei Minuten darauf wurde sie von Antonia Deutschbein mustergültig bedient und erzielte die Schwedter 1:0-Führung. Kurze Zeit beeindruckt, antwortete Gramzow zunächst mit einem Schuss von Peggy Kalina, um dann kurz darauf Paula Schönborn im Strafraum anzuspielen. Mit Einsatz und Übersicht klärte Abwehrchefin Maria Heidemann zur Ecke. Sie war es auch, die sich zunächst mit Erfolg bemühte, die umtriebige Lena Giese zu stoppen, aber in der Mitte der ersten Halbzeit gelang ihr das nur auf Kosten eines Fouls. Den fälligen Freistoß versenkte Giese zum 1:1 (18.).

Zwei gleichstarke Teams

Dann tat sich lange nichts, bis Laura Marschke einen Freistoß zu Schönborn brachte. Die nahm perfekt an und verwandelte zum 2:1 (28.). Noch vor der Pause markierte Deila Wykret das 2:2 (32.).

City wollte im zweiten Abschnitt den Ausgleich und kombinierte sich ausgehend von Janin Heidemann mit Wykret und Mulatczyk vors Gramzower Tor. Richtig gefährlich war die Vorlage von Wykret zu Drawe, die nur knapp vorbeizog (42.). Doch auch Gramzows Madelaine Zürner scheiterte erst an der Schwedter Torfrau. Aber in der 46. Minute konnte Schönborn nach einem tollen langen Pass von Laura Marschke ihre Schnelligkeit ausspielen und das Leder zum3:2 versenken.

Beide Vertretungen hatten noch mehrere Chancen, doch hüben wie drüben blieben diese ungenutzt.