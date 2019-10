Jörn Kerckhoff

Eberswalde Die Preise sind verliehen, die Filmprojektoren abgebaut, als Henrik Schade am Montagmorgen vor dem Paul-Wunderlich-Haus vorfährt. Mit dem Abbau des "Tores zur Provinz" verschwindet damit das letzte Zeichen, das auf die "Provinziale" 2019 hinweist. Das Stahlgerüst, überzogen mit Kunstrasen, in den verschiedene Piktogramme mit Orten und Ereignissen von Eberswalde eingearbeitet und vor dem kleine Skulpturen aufgebaut sind, die die Natur rund um und die Menschen in der Stadt darstellen, muss weichen.

Die Vergänglichkeit der Kunst

"Ich bin das ja von meinen Lichtinstallationen gewohnt, aber natürlich ist es immer ein wenig schade, wenn man es dann wieder abbaut", erklärt Schade, den Blick auf das Tor gerichtet. Der Künstler aus Eberswalde hatte das Tor zur 16. Auflage des Eberswalder Filmfestivals gestaltet. Aber Kunst sei eben nicht immer für die Ewigkeit, sondern manchmal auch endlich.

Über die acht Tage der "Provinziale" sei an dem Tor alles heil geblieben, obwohl es ja exponiert im öffentlichen Raum stand. Henrik Schade wirkt beinahe etwas überrascht. Ja, vielleicht sei dies tatsächlich ein Zeichen für die Wertschätzung seiner Kunst, so der gebürtige Eberswalder, der vor allem für seine Lichtinstallationen bekannt ist.

Im Frühsommer habe sich herauskristallisiert, dass er das Tor zur Provinz in diesem Jahr gestalten soll, blickt Schade zurück. "Es muss Mai oder Juni gewesen sein, als ich den Auftrag bekam." Es sei ein schwieriger Prozess gewesen, eine Gestaltung zu finden, macht er auch deutlich, dass Kunst nicht immer aus dem Stegreif entsteht, sondern ihr oft eine Planungsphase vorausgeht.

"Ich habe bei anderen Künstlern geschaut, wie sie sich in der Vergangenheit mit dem Thema auseinandergesetzt haben", erzählt Schade. Zum einen, um sich inspirieren zu lassen, zum anderen, um eine Doppelung mit einer der Darstellungen der vergangenen Jahre zu vermeiden. Und er habe sich Gedanken darüber gemacht, was er mit dem Begriff Provinz verbindet. "Es brauchte etwas Plakatives", macht Schade deutlich, dass er dem Thema einen starken Ausdruck verleihen wollte. So sei das Grün der Natur, die die Menschen immer mit der Provinz verbinden, für ihn ein Muss gewesen.

Mehr als Wald und Ruhe

Als Gegenpol dazu die Piktogramme, die im Dunkeln richtig zur Geltung kamen und die das vielfältige Kulturschaffen in der Stadt zum Ausdruck bringen sollten. "Viele Menschen aus der Stadt sind überrascht darüber, wie viel Kultur sich hier bei uns im ländlichen Raum abspielt", weiß Schade aus zahlreichen Begegnungen und Gesprächen. Die Menschen verbänden Kultur immer mit Großstadt. Provinz habe immer den Ruf, dass es dort zwar schön ruhig sei, sich aber sonst eben auch nichts abspiele – schon gar nicht im kulturellen Bereich.

Mit diesem Vorurteil hat Henrik Schade auf den Piktogrammen in seinem Werk gründlich aufgeräumt und Veranstaltungen wie "Guten Morgen Eberswalde", den Weihnachtsmarkt, das Kanaltheater, die "Galerie im Fenster", das "Inselleuchten" in Marienwerder und auch das große Netzwerk der Akteure im Kulturbereich dargestellt. Viel Kultur spiele sich gerade in den alten Industriebrachen ab.

"Wir müssen unser Augenmerk darauf richten, einen lebenswerten Raum zu schaffen und da ist die Kultur ein wichtiges Element", ist Henrik Schade überzeugt. Die Nähe zu Berlin, wo jeden Tag viele Dutzend kulturelle Veranstaltungen angeboten werden, mache es aber natürlich nicht ganz einfach, etwas zu schaffen, dass die Leute anspricht, ist sich der Künstler bewusst. Die Vielfalt der Veranstaltungen in Eberswalde und der Zuspruch aus der Bevölkerung zeige aber doch, dass dies gelingen kann.

Spricht’s und macht sich an den Abbau seines Tors zur Provinz.